A Magyar Tudományos Akadémián mutatták be néptánckultúránkat a martonvásáriak

A Százszorszép Táncegyüttes jövőre negyvenéves fennállását ünnepli. Idén azonban az 50 éves martonvásári néptáncoktatás jubilált, s a táncosok ebből is kivették a részüket.

Nagy eseményen vannak túl a Százszorszép Táncegyüttes tagjai, hiszen nemrég, a Magyar Tudomány Ünnepének lezárásaként a Magyar Tudományos Akadémián léphettek föl, bemutatva a Kárpát-medence hagyományos néptánckultúráját. Ezután pedig adventi műsort adtak a Martonvásári Művészeti Iskola és a Régi Szépek tánccsoport közreműködésével a martonvásári Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.

Mindezek már valamelyest a jövő évi, jubileumi rendezvény előfutárainak tekinthetők. Az együttes egyik vezetőjével, Kiss Gergellyel a múltról s a jelenről beszélgettünk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kezdetek

A Százszorszép megalakulása egyenes következménye annak, hogy Martonvásáron, a Beethoven iskolában éppen ötven éve indult el a néptáncoktatás, Salamon Ferencnének köszönhetően. Később, végzős diákokból, 1979-ben jött létre a néptáncegyüttes, amelyet sokáig, közel 30 évig Németh Ildikó és Szabó Szilárd vezetett. Már akkor is a tiszta forráshoz való visszatérés, a hagyományos néptánc és az azt körülvevő folklór átadása, visszatanítása volt a cél. A csoport vezetését öt éve átvevő, egyébként a Honvéd Táncegyüttesből érkezett Kiss Gergely és táncos párja, Endrődi Anna Sarolta (Panni) ugyanezt tartja szem előtt.

A kezdet nem volt könnyű, mert egy komolyabb hullámvölgy közepette vágtak bele a munkába – mesélte Gergő. Akkoriban talán ha hatan voltak, innen kellett továbblépni és újra fölépíteni a csoportot. Az elkötelezett martonvásáriaknak, a néptánc komoly múltjának köszönhetően azonban sikerült megerősödni. Gergő ma már a Martonvásári Művészeti Iskolában is tanít, emellett vezeti az együttest Pannival. Ma öt-hat állandó és két-három alkalmanként csatlakozó párral dolgoznak, s hetente kétszer találkoznak. A korosztály elég széles, a 15 évestől a 28 évesig táncolnak a csoportban. Elsődleges az autentikus tánckincs átadása a Kárpát-medence teljes keresztmetszetéből, beleértve a különböző nemzetiségek hagyományos műveltségét is. Fontos e folyamatban a táncházak működése és az erdélyi testvértelepülésen, Mezőkölpényben szervezett tánctáborok szervezése.

Így ugyan lassabb az építkezés, de sokkal mélyebbre megy és megmarad a tudás. A fejlődésre, a tagok gyarapítására is van újabb koncepció: a jövőben azt szeretnék elérni, hogy a művészeti iskolából kirepülők közül is csatlakozzanak az együtteshez.

2019-ben jubileum

A Százszorszépnél már szervezik a 40 éves fennállást megünneplő 2019-es jubileumi programot. Ez május 4-én lesz, s szeretnék rá meginvitálni az egész Százszorszép családot, vagyis azokat, akiknek az elmúlt évtizedekben kötődésük volt az együtteshez. Várhatóan 150-200 emberre számíthatnak, velük táncolnak több koreográfiát. Az előkészületek már megtörténtek, a próbák pedig januárban kezdődnek. A korábbi vezetők, Németh Ildikó és Szabó Szilárd is aktívan segíti majd a munkát, illetve Gémesi Zoltánra is számítanak. Ő volt az, aki egy rövidebb, nehéz időszakban magára vállalta a csoport vezetését. Olyanok is lesznek természetesen, akik nem akarnak táncolni, de szívesen összejönnek emlékezni, ünnepelni.

Tervben van továbbá a régi fotókból, videókból összeállítások készítése, egyrészt a műsor színesítésére, másrészt az eddigiek dokumentálására. A hosszú távú cél egy archívum létrehozása az együttes munkásságának bemutatására.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS