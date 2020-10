A legfőbb cél az értékmegőrzés Ráckeresztúron

A Ráckeresztúri Települési Értéktárbizottság idei második online ülésén két javaslatról döntött, a tagok e-mail­ben osztották meg gondolataikat egymással.

A ráckeresztúri értéktár­bi­zott­ság lassan három éve működik, rendszeres időközönként tart ülést, melyen megvitatják a beérkezett javaslatokat. Elsőként az épített örökség kincseit vették számba, ilyen például a Szentháromság-szobor, a templom, a Hősök kertjében álló emlékművek, szobrok. A bizottság tagjai fontosnak tartják, hogy a közösségért önzetlenül dolgozók értékteremtő munkáját is figyelemmel kövessék.

Az immár több mint harminc értéket tartalmazó tár ősszel két új elemmel bővült. Bekerült az értéktárba a 48-, 56-os emlékmű, amely a Hősök kertjében található, közvetlen az első világháborús szobor mellett. A falu szülötte, Bicskei Nándor állíttatta a saját költségén, aki maga is tevékenyen részt vett a forradalmi eseményekben. Az emlékmű elhelyezéséhez és létrejöttéhez számos kompromisszumra volt szükség, de végül az országban az elsők között, 1989. október 23-án avatták fel és szentelték meg az 1848-as, 1944-es és 1956-os hősöknek és áldozatoknak emléket állító alkotást. Minden évben március 15-én és október 23-án a községi megemlékezések helyszíne, az önkormányzat, a helyi intézmények és civil szervezetek, magánszemélyek tiszteletük jeléül koszorút, virágot, mécsest helyeznek el a talapzatánál.

A másik javaslat, amelyet a bizottság tagjai elfogadtak, Tóthné Bányai Márta papírcsipke-, pergamencsipke-készítő alkotótevékenységéről szól. A 2003 óta Ráckereszt­úron élő tanárnő egy ideig a helyi általános iskolában tanított angolt, de két éve már nyugdíjas. Mindig is a rajzolás, a különböző kézművestechnikák elsajátítása töltötte ki szabad idejét, így talált rá a pergamencsipke-készítésre, ami el nem múló szerelem számára. Márta rendszeresen részt vesz kiállításokon. Eddigi legnagyobb pályázati sikerét 2016 végén érte el. Az alkotó Betlehem című munkáját 2015-ben a 22. országos betlehemijászol-kiállításon a szakmai zsűri díjazásra javasolta. Művét a Veszprémi Szaléziánumban állították ki, majd egy év múlva, 2016 karácsonyán Rómában is bemutatták a 100 Presepi (100 jászol) kiállításon. Mindez hatalmas elismerés, hiszen az Örök Városban, a Santa Maria del Popolo-bazilika közelében található Bramante-teremben rendezett betlehemijászol-kiállításra tizenhárom olasz tartományból és negyven országból érkeztek műalkotások. A szervezők hat magyar, különböző technikával készült képzőművészeti alkotást is bemutattak, köztük a ráckeresztúri tanárnőét. Márta elkészítette a település címerét is, legutóbb pedig Mátyás címerét ábrázoló hímzés került ki a kezéből.

A települési értéktárbizottság a következőkben további értékek felvételét és felkutatását jelölte meg célul, bár a kutatás a jelenlegi járványhelyzetben igencsak korlátozott.