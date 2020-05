A következő évadban is játsszák a Trianont a Vörösmarty Színházban

Szikora János, Bagó Bertalan, Horváth Csaba és Hargitai Iván csütörtök este a Vörösmarty Színház nagyszínpadára… nem lépett, de ült. Hátuk mögött üres nézőtér: online évadzáró.

A színház művészeti irányait meghatározó rendezők a teátrumból köszöntötték a társulat tagjait egy videotelefonos programon keresztül. Szikora János igazgató szólt néhány szót erről a kurta évadról. Arról beszélt, hogy az emberek értékét a hiány mutatja meg. Kifejtette, hiányoznak a színészek, a nézők, az elmaradt előadások…

Az új, a 2020-2021-es évadról is sok szó esett. Nézzük a nagyszínpadi bemutatókat! A jövő évadban mint új előadás jön szeptember 12-én Az ember tragédiája 2. – kortárs szerzők a fehérvári színháznak írt darabjának – bemutatója, majd október végén a Diótörőcske című zenés mesejáték, amely szerzője nem más, mint Csukás István, rendezője Kerkay Rita. Majd sorban a Boeing, Boeing című vígjáték, a Koccanás című Spiró-abszurd, a most bezárt évadból teljesen elmaradt Mágnás Miska, illetve a Fame (A hírnév ára) című musical.

A nagyszínpadon a közönség többek között a Trianon, az Az a szép, fényes nap, a Chicago és a Játék a kastélyban című előadásokat is láthatja még.

A Kozák András Stúdióban két új bemutató lesz: A csónak; Casanova hazatérése. Itt is több előadás továbbmegy, köztük a Bűn és bűnhődés és a Kartonpapa is. A Pelikánban szintén két premier jön: Népirtás, avagy nem funkcionál a májam; Táncos a sötétben. Utóbbi a Horváth Csabához köthető Forte Társulattal és a Szkéné Színházzal közös produkció. Számos előadás itt is továbbmegy, köztük a Mikve is, amelynek csupán a premierje történt meg tavasszal.

Három színész, Tűzkő Sándor, Lábodi Ádám és Seress Zoltán elköszönt a társulattól, bár nem kizárt, hogy a vírus miatt keveset játszott előadásokban még láthatja őket a fehérvári közönség.