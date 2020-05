A kötődést erősíti a Blahalouisiana új dala

A Blahalouisiana legfrissebb dala előcsalogatja fehérvári emlékeinket.

Lebegtünk már Székesfehérvár fölött? Emelkedtünk-e valaha is a panelházak tetejének magasságába vagy annál följebb? Láttuk-e már magasból, kicsit más perspektívából a belvárost vagy a Bory-vár környékét? A legtöbbünknek azt hiszem, nem adatott meg ez az élmény, vagy ha igen, legfeljebb szimbolikusan, lélekben emelkedhettünk föl.

A Blahalouisiana zenekar énekesnőjének, Schoblocher Barbarának viszont tényleg volt lehetősége az épületek, a város fölött lebegni, méghozzá a Fehérváron forgatott, s az ide kötődő élményeket megéneklő legfrissebb daluk, az Éjjel a főutcán forgatásán. A produkció a ROAD Movie sorozat része, amelyben a VOLT Film ismert zenészeket, előadókat kért fel arra, hogy írjanak dalt egy-egy számukra fontos magyar helyszínről. E dalokhoz ismert rendezők – ez esetben Szimler Bálint – készítenek videóklipeket.

A Blahalouisiana Székesfehérvárt választotta, amelyről jelentős mennyiségű emlékkel rendelkeznek. A szinte rögtön fülbemászó dallam olyan sorokkal ér el fehérvári szívünkhöz, mint például: „Éjjel a főutcán kozmikus a magány” vagy: „A tinik a tópartra járnak szerelmesnek lenni”. Minden fehérvári tudhatja, mely tó partjáról van szó, s többnyire arról is van fogalmunk, milyen az éjszakai séta a belváros Fő utcáján. A szövegre ráerősítenek a képek az ismert és szeretett helyszínekről, ráadásul a különleges technikának, a daruknak köszönhetően Barbi hamar a levegőbe emelkedik, és amíg tart a dal, Fehérvár szinte minden fontos, látványos helyszínére el- és berepül. Így látjuk a Csónakázó-tó környékét, a belváros kacskaringós, macskaköves utcáit, és a nem annyira idillikus panelházas övezeteket is, amelyek most kifejezetten szerethetőnek tűnnek, hiszen szögletes falaik között is megannyi személyes emlék bújik meg. Ilyen ház tetején foglalnak helyet a zenészek – az együttes tagjai mellett az Alba Regia Szimfonikus Zenekar néhány muzsikusa –, Barbi pedig mellőlük emelkedik többször az égbe, mintha dallamszárnyakon repülne.