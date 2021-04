A kőszárhegyi bányában is zajlik a posztapokaliptikus film felvétele

Április elején több külföldi és hazai lapforrás, s a közösségi média is közreadta, hogy megkezdődött a Borderlands című videojátékból készült filmadaptáció magyarországi forgatása. Több hazai helyszínen készítik a filmváltozat felvételeit, köztük Kőszárhegyen.

Ezt ne hagyja ki! Formálódik a baloldal kampányközpontja a jövő évi országgyűlési választásokra

A kirándulóhelyként is kedvelt szár-hegyi Devon Kőpark és Tanösvény látogatóinak jelzései alapján figyeltünk fel arra, hogy a hegyen jelentős földmunkálatok folynak. Kiderült az is, hogy egy amerikai filmes produkció helyszínét készítik elő az ottani kőbányában és környezetében.

Nem most először

A Szár- és Somlyó-hegy környéke unikális, a földtörténeti devon időszakból (kb. 390 millió éve) származó kőzetei, továbbá természeti környezete és élővilága, valamint a Seuso-kincs történetének bűnügyi eseményei miatt is különösen az utóbbi évtizedekben az érdeklődés előterébe került. Nem először forgattak itt filmet, s került be a hely számtalan újságcikkbe. Dézsy Zoltán Balázs Béla-díjas filmrendező és stábja a Szár-hegyen és a kőbányában vették fel a Seuso-dokumentumfilm kulcsfontosságú epizódjait. A Channel 4 brit tévécsatorna is itt készítette a The Mystery of the Roman Treasure, A római kincs rejtélye című tudományos igényű oknyomozó filmjének egy részletét.

Nem tudták eltitkolni

Így nem meglepő, hogy a Fehérvárhoz közeli hegyvonulatot és kőbányáját választották az amerikai filmesek is a többrészes, készülő filmsorozat egyik helyszínéül. Bár a hetek óta folyó helyszíni előkészületeket nem lehetett eltitkolni a nyilvánosság elől, a konkrétumok a készülő film iránt élénk érdeklődést tanúsító külföldi és hazai közmédiából derültek ki. Folyamatos tudósítások készültek róla, s szaklapok és internetes híroldalaik vezető hírei közé került, hogy a főként a horror műfajában jegyzett Eli Roth amerikai rendező sci-fi-akcióvígjátékot forgat Magyarországon a Csernobil filmsorozat Primetime Emmy-díjas forgatókönyvírójának, Craig Mazinnak és Aaron Bergnek a szövegkönyve alapján.

Válogatott szörnyekkel és banditákkal

Az is kiderült, a Borderlands c. videojáték-sorozat adaptációjából, illetve annak továbbfejlesztéséből készülő filmszéria gyártója és forgalmazója az USA filmiparának egyik prominense, a Lionsgate Films lesz. A castingok után folyamatosan közölték a film hollywoodi sztárokat is felvonultató szereplői listáját és szinopszisát. A film szereplői közül legelsőnek Cate Blanchett kétszeres Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas színésznő említendő, de a legtöbbjük nálunk is ismert: Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt, Édgar Ramírez, Olivier Richters, Janina Gavankar, Haley Bennett, Florian Munteanu. A posztapokaliptikus Pandora bolygó magyarországi helyszínein, ahol válogatott szörnyekkel és banditákkal kell megküzdeniük a film hőseinek, a filmforgatás április elején kezdődött. Erről árulkodik a film legfiatalabb szereplőjének, a 13 éves Ariana Greenblattnak a Borderlands rendezőjével, Eli Roth-tal együtt készült szelfije az egyik közösségi hálózaton. Míg egy magyar filmblogon azt is megemlítik, hogy a film szereplői „valami Fejér megyei kőbányában homokoztak nagyokat”. Mindebből pedig nem kellett sok fantázia, hogy kitaláljuk, hol jártak…