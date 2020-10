A könyvtárak ünnepén sok érdekes program vár Fehérváron

Október 5. és 11. között igazán megéri a könyvtárakat látogatni, ugyanis sok helyszínen lesznek érdekes programok.

Igaz, a programok jellemzően regisztrációkötelesek, és ügyelni kell az általános szabályok betartására, de így is sok könyvtár készült szívvel-lélekkel, s vannak online lehetőségek is.

A fehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár honlapján (vmk.hu) bőséges a kínálat. A zenei és számítógépes részlegben például ódavadászatra hívnak: értékes kották nyomába lehet eredni az előzetes bejelentkezés után. A Széna téri és a Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárban a legtöbbet kölcsönző, illetve 2019-ben legtöbbet kölcsönző olvasókat jutalmazzák. Több kiállítás lesz: a Tolnai utcai Tagkönyvtárban látható Sárosi István képeslapgyűjtő tárlata a 70-es évek építészeti érdekességeiről; a központi könyvtár olvasótermében Tompainé Sima Renáta könyvkötő és Cseri Tamásné Tünde horgolt alkotásai tekinthetők meg; a Budai úti Tagkönyvtárban Humor és Trianon címmel az 1920-as évek lapjainak karikatúráiból állítottak ki néhányat; a Zsolt utcai Tagkönyvtárban az aradi vértanúk és özvegyeik emlékét idézik tárlattal; a Széna téren a könyvkiállítás mellett a bibliotéka munkatársainak alkotásai is láthatók.

Az olvasóteremben a remek Influencer című előadás tekinthető meg október 9-én, pénteken 17 órától. Ide regisztrálni kell, de mindenképp érdemes, mert a Babits Mihály Színház darabja a kényszeres közösségi oldalas figyelemhajkurászást figurázza ki, miközben nagyon is hű képet fest róla. Ugyancsak 9-én 17 órától mutatja be Lélekalbum című könyvét Csitáry-Hock Tamás a Tolnai utcai Tagkönyvtárban. A gyermekeknek lesz például meseszínház pénteken 10 órától, s egyéb program is található.

Az Aranybulla Könyvtárban szintén vannak rendezvények: hétfőn délután R. Kelényi Angelika írót fogadták, aki humoros könyveiről és történelmi, illetve romantikus regényeiről is mesélt az olvasóknak.