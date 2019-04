A karnagyra, Csányi Lászlóra emlékeztek

A Csányi László kórustalálkozót, amelyen évről évre a településen született Liszt Ferenc-díjas karnagyra, a Magyar Rádió Gyermekkórusának egyik alapítójára emlékeznek, idén immár 9. alkalommal tartották meg.

A gyermekkórus – amelyet feleségével, Botka Valériával hozott létre 1954-ben, és amellyel 1985-ig dolgozott – egykori tagjai szintén rendszeresen részt vesznek ezeken a találkozókon. Az ő számukra szervezett programot ezúttal is egész naposra szervezték: délelőtt idegenvezető mutatta be az Esterházy-kastélyt a résztvevőknek – így emlékeztek egyúttal Esterházy Móric egykori miniszterelnökre is, akinek szombaton volt születése 138. évfordulója –, majd lovaskocsin bejárták a kastélyhoz tartozó parkot is. Az első közös éneklésre a Vadász­kápolnában került sor. Ezután a csákvári nevezetességeket tekintették meg az úgynevezett pusztabuszról. Kora délután, mint minden évben, idén is megkoszorúzták az emléktáblát, amely Csányi László szülőházának helyén áll. Itt újabb közös éneklés következett, Kodály Zoltán Esti dalát adták elő.

A templomi koncerten Orosz Éva vezetésével a helyi Cimborák férfikórus, aztán az egykori Gyermekkórus tagjaiból 20 éve alakult Vox Hungarica női kórus Döbrösi János karnaggyal, valamint a fővárosi Pagoda Vokál lépett fel. Utóbbiak nem először vettek részt a kórustalálkozón. Idén sem maradhatott el a Vértes Múzeumban a Csányi emlékszoba meglátogatása, ahol viszont a szintén csákvári Harangvirág Dalkör énekelt az emléktábla megkoszorúzásakor. A nap kötetlen beszélgetéssel zárult.

És hogy mi tartja életben évek óta ezt a kórustalálkozót? „Az éneklés és a zene szeretete, amit a régi Gyermekkórus tagjaiba Vali néni és Laci bácsi ültetett. Ez minden évben elő is kerül a beszélgetéskor. A csákváriak pedig büszkék településük híres szülöttére és ápolják Csányi László emlékét”, mondta el Kunstár Béláné, az esemény főszervezője, a Harangvirág Dalkör vezetője.