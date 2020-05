A kálozi utcaképek kétféle, régi-új arca

A fák nagyot nőttek, látványosak a házak színváltozásai és a tetőcserék. Akkor és most.

Nem mindennapi tárlat nyílt Kálozon, azon belül is az utcán. A faluház kerítésére képek kerültek: a laminált fotókon a többi között a Szent Vendel és a Jókai utca vagy éppen az iskola, óvoda, hivatal és a templomok láthatók. Kétszer is. Az egyik fotó a legalább tíz évvel ezelőtti állapotot, a másik pedig a jelenlegi helyzetet mutatja.

– Úgy tapasztaltam, hogy az online térben, ahová a mindennapi élet áthelyeződött, az emberek kezdenek befásulni. Éppen ezért egy olyan akciót igyekeztem kitalálni és megvalósítani, amely kicsit kimozdítja őket ebből az állapotból, úgy, hogy maga a projekt is kötődik a faluhoz, a kultúrához, s közben nem kell bemenni az intézménybe – mesélt a kiállítás alapjairól Karácsony András szabad-

idő-szervező. Ihletet Máhr Zoltántól, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatójától merített; az ötletet pedig csakhamar valósággá formálta. Mivel a faluházhoz András 2005. július 1-je óta kötődik, saját képei között szemezgetett. Ezek a legalább tízéves fotók adták a kiállítás alapját: az e képeken szereplő helyszíneket kereste fel ismét a szervező és rekonstruálta a beállításokat. Mindössze három nap kellett ehhez.

– A változások szembetűnőek: a fák több helyen látványosan megnőttek, a házak színei és a tetők mintázata ugyancsak megújult itt-ott – osztotta meg velünk tapasztalatait András, aki azon gondolkozik, még régebbi képekkel is érdemes lenne folytatni a projektet.

A május végéig megtekinthető tárlatot már most sokan szemügyre vették – szép, régi emlékeket is felidézve magukban.