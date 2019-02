„A játék nem tréfadolog!” – mondja az ókori táblás játékok gyűjtője

Régi, több mint húsz éves szenvedélye Sütheő Lászlónak a játszóházak szervezése, amelyeken a régi táblás játékgyűjteményét mutatja be az érdeklődőknek.

Ezúttal Székesfehérvárra, a Hetedhét Játékmúzeumba hozta páratlan gyűjteményét, amelyek mellett bemutatta e különleges játékokat bemutató füzetsorozatát is.

– Olyan sokat foglalkoztam a játékokkal, hogy két éve füzetekbe rendezve kezdtem megírni ezeknek a történetét, hátterét. Egy füzet egy játékcsalád történetét dolgozza fel, szakirodalom alapján. Soknak van egyébként magyar vonatkozása is – mutatott rá az izgalmas történelmi pontra a gyűjtő, rámutatva: Győrben például egy mankalát találtak, amely ókori vagy annál régebbi játék, ám Afrikában még ma is játsszák – gödrökbe vájva. – Mivel földben játsszák, ezért nem tudni pontosan, valójában mikorra tehető a születése, könnyen lehet, hogy akár az őskorra is… – tudtuk meg. Ahogy azt is: az úgynevezett alquerque játékok a budavári palota középkori lakói körében is népszerűek lehettek, ugyanis itt találtak belőle egy töredéket.

– Nagyon izgalmas, sokféle változata volt ennek a játéknak is. De itt van például az ostábla, amelynek egy példányát elhoztam Székesfehérvárra. Ez a római korban ismert játék volt, ám modern változata ma is kapható a boltokban – mutatott rá Sütheő László.

Akinek legújabb könyvében a legrégebbi játékok mutatkoznak be: az istenek és a királyok játékai, amelyek valójában nem is játékok voltak az ókorban, hanem az emberi sors kimenetelét fürkésző jóstáblák. Ezért is kell nagyon komolyan venni őket, tudtuk meg, a gyűjtő nem is véletlenül fogalmazott így: – A játék nem tréfadolog, komolyan űzték régen is, fogjuk fel ma is elmélyült foglalatosságként!