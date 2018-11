A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnáziuma és az AMI vonós tanszaka tartott koncertet

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar próbatermében gyülekeztek a szülők, családtagok és az izgatott gyerekek. Utóbbiak voltak a fellépők szombaton délelőtt, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI vonós tanszakának koncertjén.

A 100 hegedűs című programon az iskola növendékei és tanárok is játszottak, változatossá téve a műsort, és bemutatva a tanszak munkáját. Ezt a fajta koncertet először a zeneiskola fennállásának 75. születésnapján rendezték meg, azóta pedig három-öt évente, általában valamilyen jeles alkalom kapcsán áll össze a produkció. Ezúttal cél volt az is, hogy szélesebb közönség előtt mutassák be a vonós tanszak munkáját és azt, honnan hová juthatnak el a növendékek az évek során.

A Hermannban ilyenkor heteken át erre a produkcióra készülnek. A műsorban – amelyben a többi között Telemann-, Bartók Béla-, Balsay Krisztina- és Beethoven-művek hangzottak el – minden korosztály fellépett a kis elsősöktől kezdve a végzős diákokig. Csellózó, brácsázó, hegedülő, bőgőző fiatalok játszottak különféle formációkban, utolsóként a Musica Bella Vonószenekar szerepelt.