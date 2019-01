A hatalmas érdeklődés miatt újra látható lesz Fehérváron az Abigél-est

Valószínűleg még sosem voltak annyian a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében, mint Piros Ildikó színművész Abigél titkai című önálló estjén.

Abigél sokunk régi kedves ismerőse. A 2007-ben elhunyt Szabó Magda író azonos című regényéből készült tévéfilm titokzatos segítője és a Matula Leánynevelő Intézet falai között történtek a mai napig élénken élnek a negyven fölötti generációk emlékezetében. A film egyik főszereplője – Zsuzsanna nővér szerepében – Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész, aki önálló estjével egyrészt a kultikus tévéfilmnek, másrészt a legendás írónőnek, Szabó Magdának akart emléket állítani.

Piros Ildikó színésznő Szabó Magda írónő hatalmas örökségét mutatja be estjén

Az Abigél titkai című előadásban a személyes hangú vallomások, a Szabó Magda-idézetek és a felolvasott regényrészletek révén érzékelteti, minek köszönhető az írónő népszerűsége. Mégsem tudjuk meg pontosan, hogy vajon mi volt a titka, mindez csupán sejthető a tartalmas, vetített képekkel, videóval, zenével kísért előadásból.

Piros Ildikóra olyan sokan voltak különben kíváncsiak, hogy a közönség egy része kiszorult a könyvtárból. Többeket kellett visszafordítani az ajtóból, mivel mind az ülő-, mind az állóhelyek elfogytak. Éppen ezért a szervezők ígéretet tettek arra, hogy a művésznőt hamarosan ismét meghívják az Abigél titkai című esttel.

Piros Ildikó fellépése után mesélt nekünk az előadás megszületésének apropójáról. Kiderült, hogy a hatalmas érdeklődés őt is meglepte. Számos helyszínen mutatta már be az estet 2017 óta, de olyan még nem volt, hogy nem fért be a közönség. Járt például Kecskeméten, Debrecenben – utóbbi városba háromszor is visszahívták.

A művésznő Szabó Magda születésének 100. és az Abigél bemutatásának 40. évfordulója kapcsán állította össze műsorát, tisztelgésként.

Számos utalással

– Az első előadás 2017 februárjában volt a fővárosi Marczibányi Téri Művelődési Központban. Az egy hatalmas tér, nagy színpaddal, s ott nyilván mások a körülmények, mint itt, ahol kevesebb a hely. Én azonban mindig alkalmazkodom, könyvtárakban is voltam már. Nem a körülmények a fontosak, hanem Szabó Magda ereje. Tudtam, hogy az ő neve miatt sokan jönnek majd. Célom volt még az is, hogy ezzel az előadással elbúcsúzzam azoktól a színésztársaimtól, akikkel az Abigélben játszottunk, de már elhunytak. Gondolok itt például Szerencsi Évára, Garas Dezsőre, Ruttkai Évára. Az ő nevüket is belefűztem a szövegbe, s az egész estet úgy építettem föl, hogy számos utalás van benne. Sok apró titkot is elrejtettem, a saját életemre és Szabó Magdára vonatkozóan.

Piros Ildikó úgy érezte, meg kell mutatnia azt a hatalmas örökséget, amelyet az írónő hagyott ránk. Ő is egy olyan eltűnő generációhoz tartozik, amelyik előtt kötelező tisztelegnünk, s tovább kell adni az értékeit.

Ma már csak egyedül szeretne repülni

A művésznő többször találkozott Szabó Magdával. Férjével, Huszti Péterrel is jártak nála korábban, az utolsó személyes találkozás 2000-ben volt. Az írónő akkor kétórás beszélgetéssel ajándékozta meg Piros Ildikót. Az est összeállításához ezek az élmények, továbbá interjúrészletek, Szabó Magdától kapott anyagok, s három nagy regény – Az ajtó, Katalin utca, Für Elise – részletei szolgáltak alapul, az életút felidézése mellett. A művésznő jelenleg ezzel az előadói esttel szerepel, járja az országot. Színházban nem játszik, szabadidejét családjára, öt unokájára fordítja. Mint fogalmazott: ma már csak egyedül szeretne repülni. S ebben Szabó Magda segít neki…