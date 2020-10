A gyerek akkor is a legnagyobb sztár

Rolling Stones? Edda Művek, minden sarkon? Nem különösebben érdekes azzal összemérve, amikor a gyerek Székesfehérvár belvárosában, „a harangos” emlékmű mögött vagy a városháza előtt muzsikál.

Telefonjaikkal fényképező csupa öröm szülők kicsi és telefonjaikkal fényképező csupa öröm szülők nagy csoportja alkotta a nézősereg sűrűjét csütörtökön délelőtt, illetve délután a megyeszékhely zenevilágnapi programjain, akik gyermekük sikerének tapsoltak önfeledten és készítették a családi archívum becses darabjait. Persze nemcsak zeneovisok és a Hermann-zeneiskola nebulói fogtak hangszert a járókelőknek is örömet szerzendő, de még az Alba Regia Szimfonikus Zenekar is hegedű és vonó után nyúlt a jeles dátumhoz kötődő eseményen. A többi hangszerről most nem is beszélve.

Tudvalevő, Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO nyilvánította október 1-jét a zene világnapjává. Ezért szólt csütörtökön a zene.