A gimnazista barátokból álló Abanda zenekar és a dalok születése

Használaton kívül időző garázst, lepukkant ipari épületrészt vagy felújításért rívó sufnit keres az Abanda; próbateremre van szükségük. Az abai együttes magára vállalná a renoválás kétkezi munkáját. Így Boldizsár két fángli maltercsapás között mutathatná meg vadiúj dalkezdeményeit a kubikosoknak.

Az abai Atilla gimihez és a hozzá ezer szállal kapcsolódó Sárvíz Művészeti Iskolához egyaránt kötődő hatfős zenekar, az Abanda már több éve nyomja. Az abai művészeti oktatás zenében, táncban, színjátszásban feszt erőt mutat. Lapunkban is beszámolhattunk az elmúlt időszakban a Sárvíz Táncegyüttes, a Magocska színtársulat vagy éppen az abai fúvószenekar sikereiről.

Néhány hónapja alakult ki a felállás

A népzenét könnyűzenei tempóra ültető Abanda aktuá­lis felállása néhány hónapja alakult ki. Májusban játszottak többek között a Húzd keresztül…! néptáncfesztiválon, Szamosújváron, s most szombaton bevették a fehérvári A Szabadművelődés Háza színpadát is. Próbáik helyszíne jelen időben az abai iskolaépületek éppen szabad termeinek egyike, ahol kicsi hely akad. Kovács Levente dobszerkója igényli az állandóságot, már csak ezért is vágyják a saját próbatermet. Aki hallja, adja át!

A csapat tagjai a Nedvig fivérek (jegyezzék meg e nevet!), Kató Lilla (ének), Fehér Ambrus (harmonika) és a már említett dobos, Kovács Levente. A tesók közül a legifjabb, a 16 esztendős Balambér gitározik, Boldizsár énekel, ukulelén és buzukin penget. A banda egyetlen posztgimnazistája, Bendegúz, akit a Kákics zenekar moldvai táncházaiból ismerhetnek a leányok. Ő a táncházvezető, érzi a taktust. Nem csoda, hogy basszusgitárral erősíti az Abanda ritmusszekcióját. Vele és Boldizsárral beszélgettünk.

– A számaink fele népdalból indul ki, amelyet közösen gyurmázunk meg, a magunk ízlése, hangszerelése szerint – magyarázták a fiúk. – Összetársításokat is játszunk – tette hozzá Bendegúz. Utóbbiak egyfajta népdalcsokrok, saját versszakokkal, illetve zenei témákkal, új dallamvilággal megpakolva. – A számok másik felének Boldizsár a dalszerzője – mondta a büszke báty.

Boldizsár dalai a családi otthonban születnek, zömmel ukulelén. Nézzék: Boldizsár az ágyon ülve penget, lába ritmusra jár, a szobában nincsen rend. Bendegúz legyint, elejti a legidősebb fiúnak járó előjogokat, füleli a világra pattanó új zenét, s dicsér, ha jót hall. A dalokhoz gyakran Balambér teszi hozzá a rockosabb témákat.

– Balambér a rockarc a zenekarban – illette a kicsit Boldizsár.

Majd a próbákon csiszolják tovább a szerzeményeket, közös erővel

– Nagyon érdekes, hogy vannak olyan próbáink, amelyen zenélünk ugyan két órán keresztül, de nem történik semmi. Nem találunk ki új dolgot, ami eddig sem ment, most sem. Ha így van, az csalódás. Ehhez képest máskor negyedóra alatt összerakunk egy dalt – beszélt az alkotás megfejthetetlen természetéről Bendegúz.

Felvételeket is készítenek már.

Képzeljék maguk elé a fenti szobát, a kitárt szárnyú gardróbszekrény ajtajain ruhák, roskadásig, hogy leárnyékolják a zajt. Odabent játszik az egyik zenész. Egyesével rögzítik a hangsávokat, mint a profik.