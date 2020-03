A főszerepet most a húsvét kapta az Asszonyműhelyben

Ismét megnyitotta kapuit az ügyes kezű asszonyok előtt a Kézművesek Háza. Ezúttal a húsvét került középpontba.

Szombat délelőttől a délutáni órákig ismét az alkotás kapta a főszerepet, ugyanis újabb állomásához érkezett az Asszonyműhely. Ez alkalommal a szorgos kezek húsvéti dekorációt készítettek: a nyulak mellett a tyúkok és a bárányok sem maradhattak el. Bodáné Fenyves Zsuzsa iránymutatásával mindenkinek lehetősége volt megalkotni a számára legkedvesebb ünnepi dekorációkat, melyek akár ajándékként is tökéletesen helytállnak. A foltvarrással készülő díszekhez filceket, vásznakat és más természetes anyagokat használtak.

– Igyekeztem olyan dolgokkal készülni, melyek kevésbé időigényesek, így akár több darab elkészítésére is juthat ideje mindenkinek. Kézzel és géppel is varrunk, emellett természetesen segítünk egymásnak a munkálkodás során – mesélte kérdésünkre Bodáné Fenyves Zsuzsa, az Asszonyműhely vezetője.

Az ehhez hasonló kézműves eseményeken általában a törzstagok vannak jelen, akik már tapasztaltak, de szerencsére mindig feltűnik egy-egy új arc is. – Szinte mindig akad olyan, aki újonnan érkezik. Szerencsére egyre több fiatal is eljön hozzánk, aminek nagyon örülünk – folytatta a foglalkozás vezetője, aki hozzátette, amellett, hogy remek kikapcsolódás az alkotás, másoknak is örömet lehet szerezni az elkészült kis tárgyakkal.

Általában 10-12 asszony vesz részt egy-egy ilyen eseményen. Ez a létszám nemcsak a hely méretei miatt ideális, hanem azért is, mert így sokkal könnyebb segíteni egymás munkáját és a családias légkörnek köszönhetően mindenki jól érezheti magát.