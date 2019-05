A fehérvári néptáncos találkozóra az ország másik végéből is érkeztek fellépők

Két tucat együttes több mint fél­ezer néptáncosa lépett színpadra szombaton a Művészetek Házában.

Hetedszer rendezték meg a „Húzd keresztül…” elnevezésű fesztivált, ahol gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek mutatkoztak be.

A seregszemle, mint azt Majoros Andor főszervezőtől megtudtuk, az idei évtől az Örökség egyesület regionális minősítő versenyévé lépett elő, ahonnan akár az országos néptánc-antológiába, azaz gálára is be lehet kerülni a legjobbaknak.

A fesztivál színhelye a Művészetek Háza volt, ami szombaton felbolydult méhkasra hasonlított. Délelőtt tizenegy, délután tizenhárom csoport táncos lábú tagjai mutatkoztak be. A fesztiválra nem csupán a megye több településéről, de például Edelényből vagy Hódmezővásárhelyről is érkeztek fellépők. A néptáncosokat öt tagú zsűri minősítette bronz, ezüst, arany, kiemelt arany fokozattal – tudtuk meg Majoros Andortól, aki jól ismert személyiség néptáncos berkekben. Ő az Alba Regia Néptáncegyüttes művészeti menedzsere, illetve a folklór jegyében szervezett Királyi Napok fesztiváligazgatója is. A két tucat együttes több mint félezer táncost jelentett.

Nem csoda hát, ha a főszervezővel tíz percet nem tudtunk úgy beszélgetni, hogy ne jött volna hozzá oda valaki valami kérdéssel.

A seregszemlén a zsűri – az említett minősítéseken túl – három díjat is odaítélt.

Mivel ez a hetedik ilyen néptáncos-találkozó, a szervezők rendelkeznek már némi időbeli távlattal. Miként alakult az érdeklődés az évek során a fesztivál iránt? – faggattuk Majoros Andort.

– Az, hogy az Örökség egyesület országos antológiájára innen vezet út, innen lehet oda bekerülni, jó ösztönző erőnek bizonyult. Eredetileg legföljebb húsz együttes részvételével számoltunk, de végül lényegesen többen jelentkeztek, úgyhogy volt olyan csoport, akinek a fellépésétől el kellett tekinteni, mert az nem fért volna bele a napba – hangzott a válasz.

A találkozó különdíja a fehérvári Kodály-iskolába, a koreográfiai díj Tordasra, a Fesztivál-díj pedig Hódmezővásárhelyre került. BKL