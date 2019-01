A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület életszeretete példa másoknak is

A Darázsderék Nyugdíjas Táncegyesület tavaly ünnepelte 10. születésnapját, idén is tele van tervekkel a táncos lábú, jó kedélyű társaság.

Az egyesület elnökét, Király Antalnét arra kértük, értékelje az elmúlt évtizedet, s szóljon jövőbeli terveikről.

– Több táncot tanultunk meg az elmúlt években, például matróz-, country-, mezőföldi, apácashow-, pingvin-, boszorkány-, fekete-fehér és vonatos táncokat. A koreográfiát én álmodom meg, lerajzolom, majd megmutatom a lányoknak. Közösen megvitatjuk, s ha valami nem tetszik, másként járjuk. Egyedi stílusunk sokaknak tetszik, nem véletlen, hogy rengeteg helyen felléptünk már, és sokfelé utaztunk az országban.

Melyek a legemlékezetesebb fellépéseik?

– Rendszeresen benevezünk a Székesfehérváron megrendezett KOR-TÁRS nyugdíjas Ki mit tud?-ra. Tavaly különdíjat kaptunk, de néhány éve meghívtak a gálára is. Részt veszünk országos táncfesztiválokon, s ott is sikerünk van, a közönség szereti a humoros táncainkat. Számos oklevelet, emléklapot, kiváló minősítést szereztünk, legtöbbször a zsűri is értékeli változatos koreográfiáinkat. Szerepeltünk a televízióban is, az M1 csatorna Életkor című műsorában. Tavaly többek között Martonvásáron, Pusztaszabolcson, Enyingen, Iváncsán és Tácon jártunk. Most Beloianniszba készülünk, július elején pedig majd Gyulán szerepelünk szenior minősítő versenyen.

– Hányan táncolnak a csoportban?

– Jelenleg nyolcan. Nagyon összetartó társaság a miénk, régóta ismerjük egymást. Szeretünk együtt bolondozni, kiszakadni a mindennapok nyűgei alól. Amikor táncolunk, elfeledjük a gondokat, bajokat.

– Milyen tervekkel kezdik az új esztendőt?

– Továbbra is utazunk, s megyünk, ahova meghívnak. Nagyon sok nyugdíjasklubbal állunk kapcsolatban, s szívesen veszünk részt más települések falunapjain, idősek napi rendezvényein. Itthon, ha a társ-civilszervezetek meghívnak, ugyancsak fellépünk. Évente két rendezvényt tartunk, amelyeken bemutatjuk az újabb koreográfiákat. Célunk, hogy amíg bírjuk, csináljuk – nemcsak a magunk, hanem a közönség örömére is.