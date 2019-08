A Cserta család férfi tagjai az alkotásról, a szenvedélyről

A Cserta család Fehérvár ismert, elismert családja. Gábor és Balázs zenészek, a város rendezvényein rendre hallható a játékuk. Velük beszélgettünk – róluk.

Mivel zenészek, ezért alighanem dal terem a lelkükben. Vajon mekkora lelkük van, benne mennyi zenével?

– Sokan ismerik a 21 Gramm Akusztik zenekart. Azért választották a nevet, mert állítólag az ember lelke 21 gramm. Nem tudom, ez mennyire természettudományos valóság, de állítólag amikor az ember meghal, 21 grammal könnyebb lesz, mert a lelke kiszáll a testéből. Hogy mekkora a mi lelkünk? Szeretném, ha minél nagyobb lenne, mindig annyi dallal, amennyi csak eszembe jut. És lehetőleg minél tovább tartson ez az egyre növekvő dalszámú lelki állapot – mondta az apa, Gábor (később CSG).

– Amikor zenélünk, akkor nagynak érzem a lelkemet. Arról nem is beszélve, ha együtt muzsikálunk, akkor mindig hallok tőle olyan dalt, amit nem ismertem addig, pedig hát sűrűn tesszük együtt a dolgunkat. Hiába, mindig tanul az ember – így a fiú (CSB).

Gábor! Tudjuk: a versek, a megzenésített versek közel állnak Önhöz. Miért?

CSG: Valójában a könnyűzene műfaját gyakoroltam elég sokáig, a szórakoztatóiparban is elmerültem elég rendesen, de igaz, hivatásos zenész nem voltam sohasem. Gondolom, van, aki emlékszik arra az időre, amikor a fehérvári telefonszámok ötjegyűről hatra változtak, és ha valaki rosszul tárcsázott, akkor engem hallhatott. Ez elegendő késztetés lehetett mindenkinek arra, hogy legközelebb ne tévedjen… Keresztanyám mesélte, amikor meghallott, kiabált a telefonba, hogy Gabi, nem veled akartam beszélni… Pedig csak szalagról szólt a hangom. Nem, nem kaptam érte szerzői jogdíjat, ez munkaköri kötelesség volt.

Balázs! Kisgyerekként gondolom, sűrűn ott sertepertélt apuka körül, nyúzta a hangszereit. Jó szívvel vette ezt?

CSB: Izgattak a hangszerek, a különleges világ, ezt fotó is bizonyítja. De nem emlékszem arra, hogy noszogatott vagy tiltott volna a zene miatt, valahogy csak úgy belecsöppentem e világba. Persze apa néha felemlegeti az esetet, hogy ültem a konyha előtti lépcsőn, nem ment a gyakorlás a klariné­ton, és csak azt látta, hallotta, hogy rázom a hangszert, és kiabáltam, hogy úgyis eladlak, és veszek az árából egy autópályát… Na, talán egyedül akkor volt szülői szigor, és eladás helyett gyakorolnom kellett, szerencsére.

Gondolom, aztán vett egy autópályát, és apa játszott leginkább azzal…

CSB: Úgy lett volna, ha lett volna, de azóta sincs autópályám. De alighanem veszek majd egyszer a gyerekemnek, és játszom majd vele. A gyerekkel, meg főleg a pályával.

Gábor! Van 4 gyerekük, 2 fiú, 2 lány. A nagyfiú, Gábor fotográfus lett, a két lány néptáncos volt, Judit óvónő, Kata üzleti iskolát végzett. Balázs is táncolt, jól sejtem, hogy az ifjak úgy táncoltak, ahogy apa fütyült nekik?

CSG: Szerencsére mind a négy gyerek szorgalmasan járt a próbákra, nem volt velük gond. Hetedikes koráig Balázs táncolt minden szólót a csoportban, de akkor döntenie kellett: tánc vagy zene. A zene mellett döntött. De volt időszak, amikor táncolt és zenélt is a Galiba zenekarban, amely a táncosokat kísérte. Balázs mondta, hogy zenélni nem olyan strapás, de a tánc mégis közel állt a szívéhez.

Balázs! Az édesapja gitáron játszott, ön fúvós hangszeren. Miért? Népzenész, dzsesszzenész? És egyáltalán, mi micsoda önnek?

CSB: Ez véletlenül alakult így. Óvodás koromban szolfézsra jártam, és egyszer mondták, válasszak hangszert. Otthon volt ilyenből bőven, Judit furulyázott, én is a furulyát választottam, és ettől kezdve lettem fúvós. Klasszikus zenét tanultam, 9 évesen a Bakony Népi Együttesbe hívott Bódi Árpi bácsi, táncoltam, később zenéltem, aztán ifjúként Vörös Tamás hívására a Videoton Big Bandben találtam magam, a klarinéttól a szaxofon felé vezetett az utam, és játszom dzsesszt is a mai napig. Szerencsés volt hát az eddigi életutam. Elvégeztem a dzsessz és a népzene szakot is.

A feleség, édesanya szenvedélybeteg-szolgálatot vezetett. Otthon hogy bírt ennyi, a zenét „szenvedélyes betegen” kedvelő emberrel?

CSB: Könnyen. A házban van egy stúdiónk, én hajnal kettőig is ott vagyok, játszom, gyakorlok. Másnap reggel aztán mindig megkérdeztem, miért nem szóltatok, hogy hagyjam abba, mert már aludnátok. Mondták, ó, semmi baj, hiszen olyan jól lehet aludni a zenén.

CSG: Mikor megismertem a feleségemet, már akkor is zenéltem, a muzsika az élet­utunk állandó társa volt mindig. De ez még nem minden! Ami a mániáinkat illeti, Balázs és én is egyformán nagy pecások vagyunk.

Zene, peca, alkotás, megszállottság. Mi az a valami, amitől jön az ihlet, a más szférába való „átszállás”, az alkotás megfoghatatlan pillanata?

CSG: Bár könnyűzenész voltam, de mégis a templomi gitározás megteremtői közé tartoztam e honban, e városban. Később aztán a versek felé fordultam, azok megzenésítése adott számomra alkotói elkötelezettséget. A gondolat magától hozza számomra a zenét. Érdekes, ha azt mondják, írjak zenét, bajban vagyok, de a verseket olvasva szinte azonnal jönnek a hangok, mire észreveszem, kész a dal.

CSB: Valójában sessionzenésznek tartom magam, de sokszor előfordul, hogy a már meglévő zenéken tovább dolgozom, meg bizonyos projekteken, színházi munkákon is sokszor alkotunk közösen valami újat. Olyan sok jó zenével találkozom, de nem tartom még magam akkora zenésznek, hogy magam alkossak új zenéket.

Beszélgettünk még a nagy család értékéről, arról, hogy a nagy család csak akkor érték, ha értékes embereket engednek onnan útjukra a szülők. Ez a Cserta család esetében tökéletesen megvalósult, mint azt történetük, korábbi írások jelzik. No és a „Pro Cultura Albae Regiae” díj, amelyet Fehérváron kaptak. Megérdemelten.