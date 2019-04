A császár ismét bevonul, gladiátorokból sem lesz hiány

Reméljük, az égiek a kegyeikbe fogadják a rendezvényt, s az időjárás kedvez a kétnapos tavaszköszöntő ünnepnek a Gorsium Régészeti Parkban.

A sok látogatót vonzó Floralia szombaton 9 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, a programok 10 órától kezdődnek, és ez így lesz vasárnap is. Az eseményt vásár övezi.

A Floralia egyik leginkább várt programja (mindkét napon megtartják) 11 órakor Septimius Severus császár 202. évi látogatásának felidézése, amely hat hagyományőrző csoport, valamint ismét a Szabad Színház, a Trigonon Együttes és az „ókori” nép közreműködésével valósul meg. Ennek végén gladiátorjáték kezdődik.

A hagyományőrző csapatok jelenlétének köszönhetően is élethű betekintés nyerhető az ókori kultúrába, harcmodorba. Mindkét nap 13.15-kor kora római csatajelenet, 15.30-kor késő római csatajelenet lesz a csatatéren.

A színházkedvelők idén egy római szerző, Plautus Szamárvásár című komédiá­ján szórakozhatnak, amely 13.30-kor és 16 órakor kezdődik a színháztéren. A rendező, Matuz János elárulta: a humorforrás most a hétköznapok ügyes-bajos dolgaiból adódik. A 14.30-as gladiátorjátékot 15 órakor ókori divatbemutató követi a csatatéren, és ugyancsak itt lesz 17 órától rabszolgavásár.

Akik ismeretterjesztésre vágynak, 10 órakor a gladiátorok világáról hallhatnak bővebben, s lesz tárlatvezetés is a park területén 13 órakor, valamint 17.30-kor. A kísérőprogramok között újdonság a tárgyvallató. Ennek keretében a látogatók római kori berendezési tárgyakat, tálalóedényeket, ékszereket és egyéb tárgymásolatokat vehetnek kézbe, próbálhatnak ki az egykori lakomateremben.

A felsoroltakon kívül is sok érdekesség lesz még.