A bor volt a hétvége főszereplője Móron

Vasárnap véget ért a Móri bornapok rendezvénysorozata. A négy napig tartó eseményen ezrek fordultak meg, igazi borünnep kerekedett.

A Kapucinus téren felállított borházakat pénteken – a napfényesnek nem nevezhető időben – a szokásosnál kevesebben látogatták, ám Frey Szabolcs hegybíró elmondta, hogy a szombati nap eseményei, illetve a látogatók száma ellensúlyozta a nehéz kezdetet. Pénteken este tanultak, lopóztak, dugóztak, kóstoltak és bemutatkoztak az ifjú borkirálynőjelöltek a nagy versenyben, míg végül megszületett az eredmény. A móri Wittner Réka fejére került a borkirálynői korona, míg udvarhölgye a Nagyvelegről érkező Szkok Linda lett.

Minden csoport „odatette magát”, de nagyon jó volt a közönség is

Tavaly elmaradt, de idén átadták a Wekerle Emlékbor vándordíjat. A Geszler Pince képviseletében Geszler Imre elmondta: – Most először kaptuk meg ezt a díjat, és bízunk benne, hogy méltóképpen képviseljük majd a borvidéket. A Bakony kincse bor egy cuvée, mely ötfajta bor házasításával készült, és természetesen az ezerjó is szerepel közöttük. A borkóstoló vasárnap is folytatódott, ahogy a színpadi programok is.

Szombaton dél­előtt tízkor kezdődött a néptáncfesztivál, s délután négyig tartott. A móri Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyüttes volt a házigazda, és a móri tánccsoportokon túl meghívót kapott a vértesboglári, a zsámbéki, a csókakői, a bodajki, a vértesacsai és a pilisvörösvári táncegyüttes is. Az Edel-­ weiss elnöke, Horváth-Wundele Krisz­tina elmondta: – Minden csoport fellépett, odatette magát, emellett nagyon jó volt a közönség is, ennek köszönhetően a hangulat is, ami folytatódott délután ötkor a táncházunk idején a szabadidőközpontban.

Vasárnap délután négykor volt a gála, de aznap avatta a tizenkettedik Ezerjó-fiút is a Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete a Teremtés kútjánál. Ez alkalommal egy volt borkirálynő, Sárközi Laura és férje, Sárvári Krisztián örülhetett, mert kisfiuk, Ákos kapta a kitüntető címet. Ugyanezen a napon a húsz­éves fennállását ünneplő Brindisi Szent Lőrinc Borlovagrend tagja lett Mölmann Csaba és Kaiser Tamás, míg Fridrich Károlynét és Szabó Balázst tisz­teletbeli taggá avatták.