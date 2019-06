A Baracskai Dráma Klub újabb nagyszabású előadásra készül

Ezúttal Erzsébet királyné, Sisi lesz a főszereplő, rajta keresztül azonban egy kor letűnését is érzékelteti a darab.

Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, Ferenc József osztrák császár felesége, vagyis Erzsébet királyné, becenevén Sisi alakja akkor is ismert lehet bármelyikőnk számára, ha nem vagyunk annyira jártasak a történelemben, az Osztrák–Magyar Monarchia korszakában. Erzsébet királyné ugyanis azon népszerű történelmi személyek, uralkodók közé tartozik, akiknek emlékét számos kiállítás, köztéri alkotás, könyv is őrzi. Ferenc Józseffel kötött, kezdetben boldog, majd megromlott házasságát, a császári udvarban átélt konfliktusait filmen, színházi előadásokban dolgozták föl. Ismert a kötődése a magyarokhoz, tragikus, merénylet miatt bekövetkezett halála után pedig még erőteljesebbé vált kultusza. Szinte egész élete, sorsa kínálja magát mint izgalmas alapanyag, ezért is nyúltak már hozzá többen.

A musicalben a prózai részek mellett táncos betétek is lesznek

A Baracskai Dráma Klub vezetője, Kupi Gábor szintén úgy gondolta: érdemes lenne feldolgozni Sisi történetét a csupa fiatalból álló amatőr színtársulatával. Ehhez az Elisabeth című musical szolgált alapul, ezt írták át a maguk szája íze szerint, prózai részekkel kiegészítve. A két műfaj együttes megvalósítása kihívást jelent számukra – mondta el kérdésünkre Gábor. Fontos ugyanis, hogy az összesen harminc jelenet során ne „üljön le” a sztori, amelyet két felvonásban mutatnak be. Az előadásban éppen ezért táncbetétek is helyet kapnak az ifjú Kupi Gerdának köszönhetően, aki több műfajban is otthonosan mozog. A fiatalok nagyon sokat gyakorolnak, hogy fizikálisan is jól felkészüljenek a darabra. Ebben az előadásban Gábor ismét rendezőként irányít, Szijártó Bernadett pedig énektanárként a dalokat tanítja be. A negyven főt megmozgató előadásban a drámaklub 28 tagja mellett szerepel a tizenkét fős baracskai „Éppen péntek! Egészség Klub Éppen dalban!” férfikórusa is. Az együttműködés azért is gyümölcsöző, mert a kar segítheti, hogy még jobb legyen a hangzás.

A merénylet, az afelé való haladás misztikus szála a darabnak

Az pedig, hogy a szereplők csodaszép korabeli ruhákban jelenhetnek meg, Hámori Valéria színházi jelmeztervezőnek köszönhető. Ő a saját gyűjteményéből és ismeretségi köréből kölcsönöz korhű kosztümöket az előadáshoz. Sokat nyom majd még a latban a hang- és fénytechnika, amelyet Maslonka Levente technikus irányít. A darab Erzsébet királyné életét követi nyomon, megtartva a drámai vonalat, és jobban kidomborítva például Rudolf trónörökös sorsát. S a merénylő, a Sisi életét kioltó Luigi Lucheni olasz anarchista is hangsúlyos szerepet kap az előadás során. A merénylet, az afelé való haladás misztikus szála a darabnak, végig átível azon – mesélte Gábor, aki azt is be akarta mutatni, hogyan tűnik le egy virágzó birodalom. Az Elisabeth című előadást augusztus 20-a alkalmából mutatják be, a tervek szerint augusztus 24-én. A helyszín a baracskai faluház szabadtéri színpada lesz.