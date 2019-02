Vidnyánszky Attila: nem látjuk, hová száguldunk

Idén is megrendezik a Madách Nemzetközi Színházi Találkozót a Nemzeti Színházban. Az április 11. és május 5. között zajló eseménysorozat központjában a nemzeti kultúra lehetőségei, illetve a hagyományaink megőrzése áll majd, a vendégek között pedig két új ország, Kazahsztán és Portugália is bemutatkozik.

Immár hatodik alkalommal kerül sor a MITEM-re, melynek mottója 2019-ben egy Madách-sor: „Őrjöngő röptünk mondd, hová vezet?” A rangos találkozónak otthont adó Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila az Origónak adott interjúban az idézettel kapcsolatban kifejtette: ez a gondolat egy ma is meglévő, mindenkiben munkálkodó érzést ragad meg. „Nem tudjuk már a döntéseink következményeit modellezni. Nem látjuk, hogy hová jutunk, hová száguldunk. Alapérzésünk, hogy sodródunk. Mik lesznek a cselekedeteink következményei?

Mostani döntéseinkkel hová juttatjuk a világot, hová mozdítjuk a közösségünket, az országunk, nemzetünk sorsát? Jó lenne megállni, kapaszkodókat keresni”

– fogalmazott az intézmény vezetője.

Vidnyánszky Attila a nemzetközi találkozó egyedi jellegét, egyben legfőbb értékét abban jelölte meg, hogy a saját kulturális kincsekhez, szellemi hagyományokhoz való ragaszkodás mellett a kultúrák, gondolatvilágok sokszínűsége is teret kap a rendezvényen.

„Ragaszkodunk a kultúránkhoz, ahhoz, hogy az értékeinket át kell adni generációról generációra, ragaszkodunk az egyediségünkhöz. Keressük, hogyan tudnánk ezt megőrizni. Másrészt pedig teljesen nyitva állnak a kapuink: mindenféle színházi nyelv és gondolat megjelenik.

Terepet adunk elvek, gondolatok ütköztetésére is. Azt gondolom, ettől vagyunk egyediek. Ez nem mindenütt történhet meg” – jegyezte meg a fesztivált a hat év alatt Európa kulturális térképére irányító igazgató, majd hozzátette: „Formabontó, színházi nyelvújító gondolatok is jelen vannak. De persze számunkra az a legfontosabb kérdés: hogyan lehet a nemzeti kultúránk egyediségét megőrizni ebben a globalizálódó világban, és hogyan tudunk gazdagodni, nagy tisztelettel párbeszédet folytatni más kultúra kincseit is befogadva.”

Az idei MITEM műsoráról szólva a rendező ismertette: „A fesztivál programját orosz, ukrán, szerb, litván, német, kazah, dán, portugál, cseh, francia, svéd és határon túli magyar előadás színesíti.” A határon túli produkció a komáromi Jókai Színház A félkegyelmű című előadása lesz Martin Huba rendezésében. Maga a Nemzeti Színház öt előadást visz a fesztiválra: „Mi öt előadást viszünk színpadra az idei fesztiválon: David Doiasvili Tartuffe-jét, Silviu Purcarete Meggyeskertjét, Szász János Caligula helytartója rendezését, ifj. Vidnyánszky Attila Woyzeckjét, Zsótér Sándor A gömbfejűek és a csúcsfejűek című előadását,

valamint Az ember tragédiáját, amelyet én rendeztem”

– sorolta Vidnyánszky Attila, aki azt is elárulta, hogy visszatérő vendégek mellett idén két új ország, Kazahsztán és Portugália mutatkozik be a fesztiválon.

Bár a szempontok sokfélék, a rendezvénysorozat központi gondolata az a fajta antropológiai vizsgálódás, mely „nemzeti kultúránk lehetőségeiről, hagyományaink megőrzéséről” gondolkodik. „Az előadások nagy része erről szól” – mondta a rendező.

A MITEM részletes programjáról a rendezvény honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

A teljes interjú az Origo oldalán olvasható.

Borítókép: Vidnyánszky Attila beszél az V. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) megnyitóján a Nemzeti Színház előtt 2018. április 10-én.