Vidnyánszky Attila: amit én ott kaptam, életem végéig elkísér

A Nemzeti Színház igazgatója a Csíksomlyói passió – Egy színházi előadás zarándokútja című könyv bemutatóján így emlékezett vissza az előadásra: „Azt az áldást, amit Csíksomlyón kaptunk, hazahoztuk a Nemzeti Színházba.„

Idén augusztusban 25 ezer ember előtt mutatta be a Nemzeti Színház a Csíksomlyói passió című előadását a Nyeregtetőn. Az elsöprő sikert arató, a nemzeti összetartozás ünnepének bizonyuló előadásról, annak készületéről és utóéletéről most könyv jelent meg Csíksomlyói passió – Egy színházi előadás zarándokútja címmel, melyről az Origo számolt be.

A portál cikke szerint a kötet számtalan gyönyörű fotót, csaknem 20 interjút tartalmaz, illetve magában foglalja a Berecz András által összeállított archaikus meséket és énekeket, de olvasható benne tanulmány a ferences iskoladrámákról is.

Vidnyánszky Attila igazgató a könyvbemutatón felidézte: „Tudtuk, hogy megismételhetetlen lesz. Izgultam, mert a meteorológia esőt jósolt. Egy székely bácsika megnyugtatott, hogy ne izguljak, mert áldás van ezen az előadáson. Eljött az este, és tényleg nem esett az eső. Egyszerűen elkerülte a dombot. Villámlott, jöttek-mentek körülöttünk a felhők, de olyan érzésünk volt, mintha valaki megállította volna a vihart.

Az előadást 25 ezer ember nézte meg, és ezen túl is felemelő érzés volt a találkozás ténye, az összetartozás demonstrációja, és utána a sok köszönetnyilvánítás. (…) Amit én ott kaptam, életem végéig elkísér. Azóta is előjönnek az emlékek, a hangulat, és tudom, hogy ezt már nem veszi el tőlünk senki.”

„Az előadás közepe táján, amikor Berettyán Nándor, aki Jézus szerepén játssza, az erdő alól hozta a keresztet a nézők között kialakított ösvényen keresztül, akkor kinéztem a sátorból, és láttam, hogy egészen az erdő széléig ülnek az emberek. Megborzongtam. Ez több tízezer embert jelentett. A legdöbbenetesebbek pedig a csendek voltak” – mondta. „Amikor ez a 25 ezer ember némán figyelte Berecz András meséit, vagy a jeleneteket. Pisszenés sem hallatszott. Én még soha nem éltem meg hasonlót sem. A mai napig ugyanazt érzem, mint akkor, ott, amikor ezekre a csendekre visszaemlékezem” – tette hozzá a rendező.

Berecz András, aki a színdarabban a Vándort alakította, így fogalmazta meg az előadással kapcsolatos emlékeit: „Van egy világ feletti színház – és ez az volt. A villámok felettünk csattogtak, a város alattunk volt, a hátsó sorok után a fenyőerdő, amely visszaverte a hangot. Ez nem színház volt, hanem egy megszentelt tér” – fogalmazott.

A Lukácsy György szerkesztette Csíksomlyói passió – Egy színházi előadás zarándokútja című könyv már megvásárolható és megrendelhető.

A teljes beszámoló az Origo oldalán olvasható.

Borítókép: Berettyán Nándor (fent j2) Krisztus és Molnár Levente (fent j) Pilátus szerepében a Csíksomlyói passió előadásán a csíksomlyói hegynyeregben 2018. augusztus 18-án.

Fotó: MTI / Veres Nándor

