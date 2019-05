Vetítéssorozat ünnepli az idei Balázs Béla-díjasokat

Mások mellett Babos Tamás, Zalán János és Pozsgai Zsolt alkotásait is megtekintheti a közönség.

Idén nyolc alkotóművész munkásságát ismerték el Balázs Béla-díjjal, ezért az Uránia Nemzeti Filmszínház június 2. és 18. között vetítéssorozatot rendez az alkotók tiszteletére.

Babos Tamás operatőr, Gyöngyössy Bence filmrendező, Moharos Attila filmrendező, Nádorfi Lajos operatőr, Pozsgai Zsolt filmrendező, Stőhr Lóránt filmkritikus, Tóth Klára filmkritikus és Zalán János producer a mozgókép területén végzett kiemelkedő alkotói, filmkritikusi, elméleti tevékenységük elismeréseként vehették át az állami kitüntetést – idézi fel a filmszínház hétfői közleménye.

Június 2-án a sorozat első vendége Babos Tamás operatőr lesz, aki a kilencvenes évek közepe óta olyan rendezők alkotótársa, mint Goda Krisztina, Bollók Csaba, Gothár Péter, Jeles András vagy Kamondi Zoltán. Munkái közül a Veszettek című 2015-ös film kerül mozivászonra, a vetítés utáni beszélgetésen pedig a film rendezője, Goda Krisztina is részt vesz.

Június 3-án a dokumentumfilmé lesz a főszerep, így Tóth Klára filmkritikus-publicistával és Moharos Attila filmrendezővel is találkozhat a közönség. A sorozatban Moharos Attilától a Ballada egy szolgafiú emlékére című tavalyi dokumentumfilmjét mutatják be. A film utáni beszélgetésen Tóth Klára filmkritikus, publicista is részt vesz.

Június 5-én Pozsgai Zsolt rendező, író, forgatókönyvíró kerül reflektorfénybe. Az Urániában a Megszállottakat láthatja a közönség.

Június 11-én Nádorfi Lajos operatőr lesz a vendég, akinek Kántorok című munkáját vetítik le. Június 12-én Gyöngyössy Bence producer, rendező, forgatókönyvíró lesz az ünnepi vetítéssorozat vendége, az Utolsó rapszódia című alkotása lesz látható.

Zalán János producer, színházigazgató, színész és szinkronstúdió-vezető volt a producere a Rabbisorsok Magyarországon című filmnek, amelyet június 17-én vetítenek. Június 18-án Stőhr Lóránt filmkritikus, filmtörténész lesz az utolsó vendég, aki új könyvét mutatja be a közönségnek.