Új vezetővel készülnek a következő évadra a Magyar Rádió Művészeti Együttesei

Színvonalas zenei élmények sorozatát ígéri a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új ügyvezetője, Devich Márton. A szakember, aki egyben a Bartók Rádió csatornaigazgatója, augusztus 1-jétől tölti be az MRME ügyvezetői pozícióját is. Az MTVA a művészeti együttesek jövőjét a továbbiakban is garantálja.

Augusztus elsejétől Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója látja el a Magyar Rádió Művészeti Együttesei ügyvezetői teendőit is. A szakember 2016 ősze óta irányítja a Bartók Rádiót, közreműködésével még szorosabb kapcsolat jöhet létre a közmédia komolyzenei rádiója és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát, Énekkarát és Gyermekkórusát összefogó, nagy múltú szervezet között. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy újszerű, színvonalas zenei élmények sorozatával bővüljön a patinás együttesek repertoárja. „A Magyar Rádió Művészeti Együtteseire a Bartók Rádió édes testvéreiként tekintek, az együttműködésnek eddig is komoly hagyományai voltak. A jövőben szeretnénk ezt a munkát még jobban összehangolni. Vallom, hogy a Magyar Rádió Művészeti Együttesei nemzeti kincset jelentenek, és a magyar kulturális életben fontos, nélkülözhetetlen, sajátos feladatuk és küldetésük van" – mondta el Devich Márton, aki szerint az MTVA ezzel a döntéssel azt is kifejezte, hogy az együttesek jövője biztosított, és egyértelműen hitet tett az MRME fejlesztése mellett. „Sok feladatunk van. Bízom az együttesek komoly tapasztalattal rendelkező, kiváló zenészeiben, énekeseiben, munkatársaiban, és nagyon várom, hogy megkezdhessük a közös munkát" – tette hozzá. Az MTVA várakozásai szerint a szakember érkezésével az MRME még meghatározóbb szereplőjévé válhat a magyar komolyzenei életnek, és ehhez az MTVA a jövőben is biztosítja a magas színvonalú szakmai munka feltételeit. Borítóképünkön Devich Márton