Új, különleges lemezzel jelentkezik Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint

A régóta együtt dolgozó két dzsesszzenész belga ritmusszekcióval rögzítette a Shapeshifter (Alakváltó) című anyagot.

A dzsessz és a kortárs zene határán egyensúlyozó, előszeretettel kísérletező páros, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint annak idején osztálytársak voltak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, több mint tíz éve dolgoznak együtt, közösen alapították a triphopos Bin-Jip zenekart is. Az énekesnő hat, a gitáros két számot írt a friss albumra.

„Úgy érzem, jóval tudatosabb komponisták lettünk az elmúlt években. Formációnkban alapvetően Veronika a dalszerző, az én ötleteim eddig inkább hangulatok, groove-ok vagy harmóniakörök voltak, amelyeknek ő adott végső formát. A Shapeshifteren bátrabban nyúltam olyan dolgokhoz, amelyekhez korábban nem, zenei elképzeléseimre Veronika gördülékenyen tudott szövegeket írni” – mondta Gyémánt Bálint az MTI-nek.

Mint hangsúlyozták, tavaly mindketten úgy érezték, jó lenne az ének és a gitár által elérhető hangzást bővíteni más hangszerekkel. Harcsa Veronika felidézte, hogy hat-hét éve dolgoznak duóban, bejártak számos utat, és szerettek volna új feladatokat maguk számára.

„Kinyitottunk egy kaput, ami dinamikában, hangerőben, intenzitásban nagyobb erőt ad a színpadon, de azért a kvartett mellett a duózást is folytatjuk”.

A dobos, Antoine Pierre az énekesnő évfolyamtársa volt a Brüsszeli Királyi Konzervatórium dzsessz tanszakán, együtt diplomáztak. A nagybőgős, Nicolas Thys egy valamivel idősebb generáció tagja, több mint három évtizede a pályán van, a dzsessz-színtérről mások mellett Toots Thielemansszal, Mike Sternnel zenélt már együtt, a rock világából ismert Tom Barmannal (dEUS) és Pierre-rel közös dzsesszformációja a TaxiWars.

A lemez folytatja az eddigi két Harcsa-Gyémánt duólemez, a 2013-ban megjelent Lifelover és a három évvel későbbi Tell Her intim, személyes, letisztult irányát. A címadó Shapeshifter, a gitáros szerzeménye ugyanakkor a többinél kicsit húzósabb, dinamikusabb darab, amelyben Harcsa Veronika csodálatosan játszik énekhangjával.

„Az énekdallam azért különbözik saját kompozícióimtól, mert Bálint gitárral ír, teljesen más hangközök és frázisok esnek neki kézre, mint amikor én énekesként komponálok a hangomra. Szeretem a kihívásokat, örültem a virtuóz ritmikának, amire a szövegírás leckéje is fel volt adva” – mondta az énekesnő. Gyémánt Bálint megjegyezte: előfordul, hogy Veronika ír neki olyan gitárszólamot, amelyet gitáros nem tenne, ugyanakkor a dalok végső képét mindig együtt csiszolják össze.

Az énekesnő kitért arra, hogy mostanában általában a zene születik meg előbb és ahhoz keres szöveget. Hozzáfűzte: sokszor a dal hangulata indítja el, milyen témához nyúljon, és alapvetően saját életéből merít. „A fő inspiráció az volt, hogy kétlaki életet élek, Budapest mellett Brüsszel és Berlin után most London a bázisom. Imádom Budapestet, de nagy szerelem London is, sűrű és intenzív kultúrájával”.

A lemez Night-trilógiáját, amely az éjszakai város arcait mutatja be, egy nagy folyamként vették fel a stúdióban; a szövegben megjelenik a társas magány, valamint a vibráló energia a város fényeivel és hangjaival. A Last Nightban világzenei ihletettségű dallamokat improvizál Harcsa Veronika.

A csapat három dalhoz klipet is készített, köztük a San Franciscót az A38 üvegkalitkájában vették fel, háttérben a Petőfi híddal.

„Ez egyfajta poén, geg, hiszen San Franciscóról mindenki a Golden Gate hídra asszociál. A dal, amelynek a zenéjét Bálint írta, nem a városról szól, hanem arról, mennyi csodálatos dolog vesz minket körül a világban, és ezt mindenki láthatja, ha felpillant az okostelefonjából. Hiába vagyunk zenészek, a nap nagy részét mi is a képernyők előtt töltjük, leginkább kommunikációs, szervezési ügyek miatt” – fejtette ki Harcsa Veronika.

A záró darab, a Bori’s Rebel szövegét az énekesnő húga, Harcsa Borbála írta.

„Egy nehéz élethelyzetét, az azzal való küzdelmét vetette papírra, ami nagy bátorság volt a részéről”

– emelte ki az énekesnő.

A berlini Traumton kiadó által gondozott Shapeshifter nyugat-európai turnéja március 5-én indul a németországi Kasselben, érinti Berlint, Brüsszelt, Londont, Brémát, Münchent és Liége-t is. A kvartett koncertsorozata júniusban érkezik Magyarországra, itt hét helyszínen játszanak, a csúcspont a Müpa-est 27-én.

„A Shapeshifter dalai mellett az előző két lemez néhány darabját is előadjuk duó- vagy kvartettváltozatban, de előkerülhet akár régi kvartettemtől a Play Me, Play Me is” – mondta el Harcsa Veronika.

Az énekesnő februárban egy belga-luxemburgi dzsessz-alternatív triphop formációval, a Next.Ape-pel lép fel, Gyémánt Bálint pedig saját dzsessztriója új felállásával kezd dolgozni.

Borítókép: Gyémánt Bálint gitáros és Harcsa Veronika énekes, dalszerzők a Budapest Jazz Clubban 2019. január 29-én.

MTI/Balogh Zoltán