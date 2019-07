Több száz székely ropta a táncot Csíkszeredában

Harmincadik alkalommal tartották meg az Ezer Székely Leány Napját.

Több környékbeli településről szekerekkel vonultak fel a csíkszeredai Szabadság térre a résztvevők szombat délelőtt, de távolabbról is sokan érkeztek az Ezer Székely Leány Napja megnyitójának helyszínére – számol be róla a Székelyhon.ro. A lap szerint a téren több száz népviseletbe öltözött személyt köszönthettek a huszárok ezen a kerek évfordulón, hiszen noha 1931-ben hívták össze először a székely leányokat Csíksomlyóra, a rendezvényt később hosszú időre betiltották. Az 1990-es újraindítása óta azonban ez már a harmincadik kiadása a székelyföldi ünnepnek.

A rendezvény megnyitóján Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere arról beszélt, hogy amikor péntek délután Csíkcsomortánban emlékeztek a pozsonyi csatára, egy olyan gondolatot hallott, amely azóta sem hagyja nyugodni.

Az hangzott el, hogy nemzetünknek, népünknek tragikus volt a múltja, tragikus a jelene, és a jövője is tragikus lesz. Igaz, hogy történtek tragédiák a történelem során, de voltak örömök, boldog pillanatok is. Így van ez a jelenben is, és bízom abban, hogy ez a jövőben sem lesz másként. Arra kérek mindenkit, hogy a jövőbe vetett bizalommal és nemzetképpel induljunk a csíksomlyói nyeregbe.

Addig, amíg ennyi fiatal székely ruhába öltözött lány, legény és asszony van a téren, csak boldogak lehetünk. Amíg magyar, székely gyerek születik, addig lesz szép jövő is

– hangsúlyozta az alpolgármester.

András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes igazgatója emlékeztetett arra, hogy elődeink már réges-régen leszögezték az Ezer Székely Leány Napja legfontosabb mondanivalóit, amelyek ma is aktuálisak. Elmondták, hogy

hitükben erős, erkölcseikben tiszta, önazonosságukban szilárd ifjúságot akartak, és azt is, hogy az Ezer Székely Leány Találkozó a népzene, a néptánc, a népviselet és az imádság ünnepe kell legyen.

Ez egy olyan rítus, amit közösen élhetünk meg, és kívánom önöknek, hogy az ének legyen tiszta, a tánc örömteli, a csujogatás és a pozitív gondolatok legyenek hangosak és az imádság őszinte, illetve találjon meghallgatásra. Az Ezer Székely Leány Találkozó a mi közös hűségnyilatkozatunk – emelte ki András Mihály, majd megnyitotta a közös táncot, amelyen fiatalok és idősek, népviseletbe öltözöttek és hétköznapi ruhát viselők együtt ropták.