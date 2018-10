Szenteleky Kornélra emlékeztek Szivácon

A rendezvényen a vajdasági alkotók képzőművészeti kiállítása mellett egy külön tárlat is nyílt.

Szenteleky Kornél író, költő, műfordító születésének 125. és halálának 85. évfordulójáról emlékeztek meg szombaton szülőfalujában, Szivácon.

Szenteleky Kornél (eredeti nevén Sztankovits Kornél) (Pécs, 1893. július 27. – Ószivác, 1933. augusztus 20.) szerb származású magyar író, költő, műfordító, szerkesztő. A jugoszláviai magyar irodalom egyik jelentős képviselője volt. Kortársai az irodalmi vezért, a Vajdaság Kazinczyját tisztelték benne, az utókor pedig elsősorban az írót tartja számon.

A Szenteleky Napok rendezvényen művelődési műsorral és tárlatokkal is várták az érdeklődőket, valamint kiosztották a Szenteleky-díjat és a Bazsalikom Műfordítói Díjat is. Az eseményt a tartomány, a Magyar Nemzeti Tanács, Kúla község önkormányzata és Topolya Község Múzeuma is támogatta – írja a Panonrtv.com

Elkülönül-e a vajdasági magyar irodalom az anyaországitól? Melyek egy vajdasági magyar irodalmárnak a feladatai? Egyebek mellett ezen kérdések foglalkoztatták Szenteleky Kornélt – hangsúlyozta a rendezvényen Berényi Emőke. A Szenteleky Napok Tanácsának elnöke kiemelte: „Azt hiszem, hogy azok a problémák, amiket ő felvetett, mind a levelezéseiben, mind a kritikai írásaiban, de azt hiszem még a prózájában, a lírájában is, azok visszaköszönnek ma is a mindennapjainkban. Szentelekynek, ha lehet ilyen rossz kifejezéssel élni, igenis van üzenete még a mai szerzőkhöz, illetve nem csak az irodalmárokhoz, hanem a teljesen hétköznapi emberekhez is.”

A rendezvényen a vajdasági alkotók képzőművészeti kiállítása mellett egy külön tárlat is nyílt, amely Szenteleky Kornél kézirataiból, fényképeiből és egyéb tárgyi emlékeiből állt össze. A Szenteleky-díjat idén Várady Tibor akadémikus vette át, aki nagy múltra visszatekintő jogász családjának hátramaradt ügyvédi irataira alapozva írta meg sajátos szövegeit.

Várady Tibor, akadémikus, író: „Az irodalomhoz való visszatérésemnek egy alapja a családi irattár, ahol nagyon sok Szenteleky-levelet is találtam. Ez a Szenteleky-díj emiatt egy külön öröm számomra, mert valamiképpen egy múltat jelentet meg ismét.”

A Bazsalikom Műfordítói Díjat idén Orcsik Rolandnak ítélték oda, aki az elmúlt két évtizedben szerkesztői, műfordítói és irodalomszervezői tevékenységével nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy felélénküljenek a délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok.

Orcsik Roland, költő, műfordító: „Ismét egy bezárkózásnak vagyunk a szemtanúi és ilyen időszakokban a nyitottságért mindig meg kell küzdeni. Ha megnézzük milyen ez a régió, Szenteleky mondja, itt nem csak magyarok élnek, itt szerbek is, más nemzetek is élnek és az itteni vajdasági magyar irodalom ettől más, hogy ilyen hatásokat is befogad.”

A Szenteleky Napok Tanácsának díszülését követően művelődési műsort tartottak. A nap folyamán a résztvevők megkoszorúzták a Szenteleky Kornél és Mladen Leskovac szülőházánál állított emléktáblákat, majd a temetőben elhelyezték a kegyelet virágait Szenteleky sírjánál.

