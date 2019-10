San Francisco meghódítására készül Molnár Levente

San Franciscóban debütál pénteken Molnár Levente operaénekes Almaviva gróf szerepében a társulat új Figaro házassága előadásában Nánási Henrik vezényletével.

Az erdélyi születésű Molnár Levente a premieren kívül még hét alkalommal áll színpadra San Franciscóban. A bariton alkotótársai a darabban például Michael Sumuel, aki számos európai operaházban énekelt már, jelenleg a San Francisco Opera egyik állandó művésze, valamint a barbadosi születésű Jeanine De Bique, aki szintén először lép színpadra a tengerentúli városban. A számos nemzetközi előadó mellett azonban még egy hazai művész is közreműködik az előadásokon, a zenekart Nánási Henrik dirigálja – közölte a művész menedzsere kedden.

„Nagyon érdekes és újszerű rendezés, amin most dolgozunk, ugyanis az Egyesült Államokba helyezik át az operát, természetesen különböző utalásokkal saját történelmükre. A három alkotást trilógiaként fogják fel, különböző korokat kísérnek majd végig. A Figaro 1780-ban játszódik, de a Don Giovanni például majd egy disztópikus jövőben, 2090 környékén. Örömmel tölt el, hogy ketten is vagyunk magyarok a produkcióban, ilyen távol a hazánktól. Szerintem ez igazi büszkeség. Nagyon várom a bemutatót, és az azt követő előadásokat. A New York-i közönség kellemes csalódás volt annak idején, lazaság jellemzi őket, nem félnek tapsolni. Kíváncsi vagyok, a nyugati parton ez mennyire lesz így”