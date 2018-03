Rétvári Bence: újra fellendült a magyar moziélet

Az elmúlt években nőtt a moziba járók száma és a filmvetítések száma is megugrott Magyarországon - nyilatkozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Az elmúlt években nőtt a moziba járók száma és a filmvetítések száma is megugrott Magyarországon – nyilatkozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára vasárnap az MTI-nek, hozzátéve: a 2010 előtti, hosszú évekig tartó vegetálás után végre újra fellendült a magyar moziélet.

Rétvári Bence kifejtette: míg 2014-ben 9,8 millió mozijegyet váltottak, ez azóta 14,3 millióra emelkedett, ami 46 százalékos növekedést jelent. Emelkedett az előadások száma is: míg 2014-ben 416 ezer vetítés volt, ez a szám 4 év alatt húsz százalékkal 491 ezerre nőtt. Az elmúlt években a magyar filmgyártás is erősödött. Egyre több magyar filmet láthatunk a mozikban, és egyre több nemzetközi elismerést is kapnak.

Az államtitkár értékelése szerint a kínálat erősödése és a családok anyagi helyzetének javulása is segítette a pozitív folyamatokat. A béremelések, az adócsökkentések, az új munkahelyek és a csökkenő rezsikiadások egyaránt hozzájárultak a kulturális és szabadidős kiadások fedezetének megteremtéséhez. Több jut a családra, több jut szórakozásra is – tette hozzá.

Rétári Bence szerint „biztosabb lábakon állnak” ma már az art mozik is. A kormány 2017-ben csaknem hetvenmillió forinttal támogatta az art mozik és art besorolású filmek forgalmazását. Az art mozik tavalyi szakmai tevékenységét 38 millió forinttal, az art besorolású filmalkotások tavalyi forgalmazását pedig 31,8 millió forinttal segítették. A támogatásból 28 mozi fenntartója és 35 film forgalmazója részesült – sorolta az államtitkár.

