Összművészeti pályázatot hirdetett az Emmi

Kreatív Karantén címmel hirdetett összművészeti pályázatot szociális intézményekben és gyermekvédelemben élőknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a pályaműveket január 15-től február 28-ig várják.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára a témában tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az év hosszú és embert próbáló volt, a szociális intézményekben, a gyermekvédelelmben dolgozóknak és az ott élőknek egyaránt. Mégis az intézményekben járva azt tapasztalta, hogy minden kihívás ellenére megvan az a fajta összetartás, összekapaszkodás és bátorság, ami a mostani túléléshez szükséges.

„Annak a megtestesülése, hogy együtt minden nehézséget le tudunk győzni, de csak együtt sikerülhet mindezen úrrá lenni”

– mondta.

Hozzátette: ez a gondolat volt az ötletadója a Kreatív Karantén elnevezésű pályázatnak, amelynek célja, hogy mindenki, aki ma Magyarországon szociális intézményekben vagy a gyerkmekvédelem rendszerében él, az elmúlt időszak nehézségeit egy művészeti alkotásban kifejezhesse, az összetartozás üzenetét megjelenítve.

Kiemelte: szociális intézményekben és gyermekvédelemben mintegy 120 ezer ellátott van, számukra írják ki a pályázatot, amelyről minden részlet megtalálható lesz a www.kreativkaranten.hu oldalon. A weboldal január 15-től él, a pályázatokat február 28-ig lehet benyújtani elektronikus formában.

Elmondta: több kategóriában várják a pályaműveket, hagyományos technikával készült alkotásokat – rajzot, festményt –, digitális technikával készült műveket, novellát és dalszöveget is. A zsűri munkájában közéleti emberek is reszt vesznek, emellett szakmai zsűri is dönt az alkotásokról. Az alkotások díjazását a minisztérium támogatja, cégek – köztük a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. és az Auchan – is tettek felajánlásokat, emellett további együttműködő partnereket is várnak.

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a pályázat fővédnöke az elmúlt hónapok nehézségeiről beszélt.

„Félelemben és bezártságban éltünk, ami frusztráltságot váltott ki belőlünk, nem találtuk a helyünket, elvesztettük a megszokott életmódunkat, szociális kapcsolatainkat”

– mondta, kiemelve: ez különösen igaz a szociális intézményekben és a gyermekvédelemben élőkre, hiszen nekik ezek a kapcsolatok még fontosabbak.

Hangsúlyozta, hogy a művészetek, a zene, a tánc, a képzőművészet minden formája gyógyító hatással van a lélekre, testre, szellemre. Megelőző hatása és terápiás ereje is van, különösen akkor, ha összefogással párosul. Ezért fontos, hogy ezeket a művészeti eszközöket felhasználva a lakók feldolgozhassák a félelmet és frusztráltságot, amit ezekben a hónapokban átéltek. A pályázat sokaknak segíteni fog túllendülni ezen a hosszúra nyúlt és nehéz időszakon – hangsúlyozta.

Olyan munkákat várnak #csakegyütt jeligére, amelyek a művészet eszközeivel mutatják be, hogyan látják ezt az időszakot mindazok, akik a családjukat és szeretteiket nélkülözve néznek szembe a járvány miatti bezártsággal.

Az alkotások témája lehet a „csak együtt sikerülhet” gondolat képi vagy irodalmi bemutatása. A pandémia szimbólumává vált arcmaszk egyszerre véd és tart távol – ennek megjelenítése képi vagy irodalmi eszközzel. Továbbá a hogyan lehet maszkban érzelmeket kifejezni kérdésre adott képi vagy irodalmi válasz.

A pályázaton indulhatnak a gyermekotthonokban, javítóintézetekben, a nevelőszülőknél élők, a pszichiátriai, fogyatékos és szenvedélybeteg intézményben élők, az idősotthonok, a családok átmeneti otthonának, a gyermekek átmeneti otthonának lakói és a hajléktalanok bentlakásos intézményében élők.

Borítókép: Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége, a pályázat fővédnöke sajtótájékoztatót tart a szociális intézményekben és gyermekvédelemben élőknek meghirdetett Kreatív Karantén elnevezésű összművészeti pályázatról az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2020. december 29-én