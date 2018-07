Országjáró körutat tesz a hangszerek királynője

Aki eddig csak Hammond-orgonát hallott, esetleg erről a szóról csak egy elhangolt templomi sípmonstrum, netán egy lila színű virág jut az eszébe, az most jól figyeljen.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Sokan csak tisztes távolról figyelik, érinthetetlennek, éteri magaslatokhoz tartozónak gondolják az uralkodókat, megfeledkezvén emberi vonásaikról, gyanakodva szemlélvén bármiféle közvetlenséget a részükről. Pedig ez öreg hiba, ugyanis ha rájövünk, hogy ők is kanállal eszik a bablevest, nagyon kellemes meglepetésekben lehet részünk. Nem csak a humán kékvérűekkel, de a hangszerek királynőjével is ugyanez a helyzet: az orgonaszót sokan a templomok karzatára, a kultúra üvegvitrinjébe száműznék. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy jelezzük: nagy kár lenne érte! Az persze, hogy átjussunk a sztereotípiák és a zsigeri idegenkedés betonfalán, értelemszerűen némi „szellemi fúrómunkát” igényel: ehhez „csákányképpen” elkél egy jó adag kíváncsiság, nyitottság és türelem.

Megnyugtatásképp elmondjuk, hogy egyrészt lehet kiindulási alapunk: biztosan hallottuk már egyházi zenei környezetben az orgona hangját (mondjuk, elég nehéz is volna nem hallani), ez nem véletlen, hiszen ez a hangszer alapvetően nem a világi muzsika szolgálója, illetve az is igaz, hogy viszonylag nehéz egy orgonát külső helyszínre szállítani – de legalábbis nem praktikus. Talán rácsodálkoztunk már arra is, hogy Albert Schweitzer is orgonista volt, vagy hogy a gospel és az abból fakadó könnyebb műfajok bölcsőjénél is az orgona zengte az ébresztőt.

Biztosan beugrik egy-két film zenéje is (megvan a Karib-tenger kalózai?), hiszen a szemfülesek a popkultúrában is többször összefuthattak az orgonával – csak úgy, mint az uralkodók pénzérmére, pólóra, táskára stb. nyomott arcképével. Mindenki hallotta már Bach D-moll toccata és fugáját (legalább egy Drakula-filmben), vagy Beethoven V. szimfóniája első tételének orgona-átiratát – akkor is, ha azt hiszi, hogy nem hallotta.

A hangszerek királynője rockos-funkos álruhában (Hammond-orgona) elképesztő mennyiségű koncerten idézte már meg a parkett ördögeit világszerte. Megkockáztatjuk, hogy megesett már néhányunkkal az is, hogy unalmasabbra sikerült hangversenyeken illetlen fészkelődés vagy cukorkás papír csörgetése helyett előszeretettel számolgattuk az adott koncertterem orgonájának sípjait – ámbár lehet, hogy ez csak e sorok szerzőjével fordult elő, mással nem.

A lényeg az, hogy bármilyen előzetes képünk legyen is erről a lenyűgöző hangszerről, idén augusztusban egyedülálló lehetőségünk nyílik arra, hogy ezt a képet pontosítsuk, teljessé tegyük, kiegészítsük, szóval, formáljuk. A lényeg, hogy hagyjuk magunkat meglepni. A Filharmónia Magyarország 2018 augusztusában rendezi az OrgonaPont koncertsorozatot, ami 32 koncertet jelent az ország 18 városában – lehetőség tehát lesz bőven. Balatonlelle, Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Hajdúszoboszló, Hódmezővásárhely, Kazincbarcika, Kecskemét, éppúgy állomásai az OrgonaPontnak, mint Keszthely, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szekszárd, Szombathely, Tihany, vagy Vác. A városok katolikus, evangélikus és református templomaiban – a spirituális környezet mellett tehát hűvösben (!) – szólal meg, sőt, zendül meg a hangszerek királynője úgy, hogy a korábban említett benyomások helyett most valódi élményekben részesülhetünk általa.

S ezek az élmények korántsem egyformák! Egyrészt mert minden egyes hangverseny egy bizonyos tematikára épül, másrészt pedig mert ahány sípja, annyi arca van az orgonának, s mellé a koncertsorozatban emberi arcok-hangok is csatlakoznak: szólóénekesek, énekegyüttesek, kórusok, illetve hangszeres művészek: fuvolás, trombitás, hegedűs, furulyás, dobos szólisták, sőt még egy tárogató művészt is hallhat a tisztelt publikum. A sorozat a teljesség igénye nélkül olyan nagyszerű művészeket sorakoztat fel, mint Sebestyén Márta népdalénekes, Horváth István tenor, Szamosi Szabolcs és Tóka Ágoston orgonaművészek vagy a Szent Efrém Férfikar és a Capella Quinqueecclesiensis kamarakórus.

Igaz, nem járja álruhában az országot, s vajmi kevés fogalma lehet mondjuk a gazdasági kormányzásról, az orgona mégis jó uralkodó: sok hangot képes összebékíteni, a rábízottak lelkébe lát, s beszéli a nyelvüket is. Így tehát minden korosztálynak szívből ajánljuk, hogy ha nem is rögtön hódolatra, de audienciára járuljon a hangszerek királynője elé: aki így tesz, még az is elképzelhető, hogy az elsöprő erejű muzsikán kívül az önmagában rejlő zenére is rátalál.

Az OrgonaPont koncertsorozat részletes programja elérhető a rendezvény honlapján.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: classicfm.com