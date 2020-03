Megalakult az Első Magyar Karanténszínház

Nem már meglévő előadásokat akarnak újra bemutatni, hanem teljesen új, a jelenlegi helyzetre reflektáló programokon dolgoznak.

Zárva tartanak a színházak, de néhány nappal ezelőtt egyedülálló kezdeményezés indult, amelynek célja az, hogy a járványhelyzet miatt a négy fal közé szorult emberek továbbra is hozzájussanak a kultúrához: Magács László és a TRIP Hajó csapata megalapította az Első Magyar Karanténszínházat.

A TRIP munkatársaival rögtön a korlátozások után elkezdtünk gondolkodni azon, hogyan reflektálhatnánk a jelenlegi helyzetre. Felmerült online térben közvetített előadások létrehozásának ötlete, ezután pedig megkerestük a TRIP-hez kötődő művészeket, akik közül mindenki igent mondott: mindannyian tiszteletdíj nélkül, önkéntesen vesznek részt a munkában – mondta el a Magyar Nemzetnek Magács László rendező, a TRIP Hajó igazgatója, majd azt is hozzátette, hogy nem már meglévő előadásokat szerettek volna újra bemutatni, hanem teljesen új, a jelenlegi helyzetre reflektáló programokon dolgoznak.

Ez történhet például úgy, hogy olyan darabokat veszünk elő, amelyek a jelenlegi helyzetben egészen más értelmet nyertek. Felmerült például, hogy mennyire érdekes lenne most színre vinni Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból című darabját. Jövő hétfőn pedig Az ember tragédiájának egy rövidített változatát mutatjuk be, amit három színész játszik majd – mondta el Magács László.

Az első közvetítésre március 16-án este került sor, Dennis Kelly brit kortárs drámaíró After the End című darabjának felolvasószínházi előadását láthatták az érdeklődők Láng Annamária és Rába Roland főszereplésével.

Természetesen ezután is tovább ötletelünk a csapattal, a gyorsan változó helyzet miatt azonban nagyon fontos, hogy viszonylag rövid idő alatt döntsünk, és hozzuk létre a tartalmakat. Egyelőre csak a jövő hétfői előadást hirdettük meg, ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy napról napra szigorodhatnak a szabályok, mi pedig betartjuk a törvényi szabályozást, mindig az adott helyzethez alkalmazkodunk – mondta.

Ha kijárási tilalmat rendelnek el, akkor azt kell végiggondolnunk, hogy tudunk-e úgy működni, hogy a színészek a saját lakásukban próbálnak meg végigcsinálni egy komplett előadást. A kérdés az, ezt technikailag meg tudjuk-e oldani – tette hozzá Magács László, majd azt is hangsúlyozta: nagyon fontos számukra, hogy a modern technika segítségével el tudják vinni a színházat az otthonaikban rekedt embereknek, ugyanakkor az is lényeges, hogy a minőségből se engedjenek: olyan előadásokat szeretnénk létrehozni, amiket az élet bármilyen helyzetében vállalnának.

Több ötlet is felmerült a következő hetekre: beszéltem egy táncos barátommal, aki előadna egy szólót, több zenész is fellépne egy-egy szólókoncert keretében, de podcast-csatorna indítása is szóba került – tette hozzá.

A közvetítések alatti kommentfolyamban több hozzászóló is felvetette, hogy milyen jó lenne, ha a járványhelyzet elmúltával a fővárosi színházak, előadóhelyek produkciói élő közvetítések formájában szintén elérhetők lennének a vidéki érdeklődők számára. Magács László szerint ezen a lehetőségen érdemes elgondolkodni, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a színház azért éppen a jelenléttől válik különösen izgalmassá és érdekessé:

Nemcsak a nézőnek megismételhetetlen élmény, ha ott ülhet a színpadtól néhány méterre: a színésznek is elengedhetetlen a közvetlen kapcsolat a közönséggel. Ezért a nem kifejezetten erre a célra létrehozott előadások esetében a képernyő nem adja vissza ugyanazt az élményt – tette hozzá.

Az Első Magyar Karanténszínház előadásait a TRIP Hajó Facebook-oldalán közvetítik, ahonnan utána bármikor visszanézhetők.

