Magyar és spanyol sztárírónők beszélgetnek egymással

Van-e az irodalomnak neme? Meglepetésnek számít-e a 21. században, ha egy sikerkönyv szerzője nő, egyáltalán létezik-e olyan, hogy női irodalom és női téma? – ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat a DIÁLOGOS: Spanyol-magyar irodalmi találkozások című beszélgetéssorozat.

A spanyol és a magyar irodalom élvonala ad egymásnak találkozót októbertől a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol a két ország női szerzői ülnek le beszélgetni egymással. Alicia Giménez Bartlett és Szvoren Edina, Elvira Lindo és Ugron Zsolna, valamint Rosa Montero és Szécsi Noémi rendhagyó sztárpárokként, kötetlen hangulatban beszélgetnek a kortárs irodalom égető kérdéseiről, így minden hónap első szerdáján új látásmódokkal gazdagodhatnak azok, akik az Urániába látogatnak.

A beszélgetések során közelképet kapunk a szerzők munkásságáról, egyéni látásmódjáról, miközben az is felvetődik majd, hogyan látják a szerzők saját szerepüket a kortárs irodalomban. A találkozásokon összehasonlításra kerül a női írók hazai és spanyolországi helyzete, és arra is fény derül: miért különleges jelentőségű, ha egy sikeres könyv szerzője nem férfi.

Utóbbiról az október 2-án 18 órakor kezdődő nyitótalálkozó spanyol résztvevője mesélhet majd: Alicia Giménez Bartlett műveit 15 nyelvre fordították le, 2015-ben Meztelen férfiak című, férfiprostituáltakról szóló regényével elnyerte a Planeta-díjat. A rangos spanyol irodalmi elismerés érdekessége, hogy az írók álnéven és álcímen küldik be munkáikat – Giménez Bartlett pedig férfiálnéven nyert 486 pályamű közül. A sokoldalú és termékeny spanyol írónő első regényeinek fantasztikus sikere után végül feladta irodalomtanári állását, és teljes egészében az írásnak szentelte magát.

Beszélgetőpartnere, Szvoren Edina ugyanakkor ma is tanít, miközben műveivel alig tíz év alatt a kortárs magyar irodalom sikerszerzői közé emelkedett. 2015 óta a Magvető szerzője: Az ország legjobb hóhéra 2015-ben, a Verseim című prózakötete 2018-ban jelent meg. Kritikusai tökéletes mondatait, lebilincselő történeteit dicsérik. Ő is számos irodalmi díjat mondhat magáénak: a Déry Tibor-díj (2010), a Bródy Sándor díj (2011), az Artisjus Irodalmi Díj (2013), a József Attila-díj (2013) és az Európai Unió Irodalmi Díja (2015) mellett az immár negyedik alkalommal átadásra kerülő Libri Irodalmi Díjat is elnyerte Verseim című novelláskötetével.

A beszélgetéssorozat a budapesti Spanyol Nagykövetség, a Cervantes Intézet, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Uránia Nemzeti Filmszínház, valamint az ELTE Spanyol Tanszékének együttműködésében valósul meg. A szerzőkkel Scholz László irodalomprofesszor beszélget.