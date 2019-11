Kurtág Márta és Jeney Zoltán emlékére rendezik a Hallgatás Napját

Egynapos kortárs zenei fesztivált rendez Hallgatás Napja címmel a Concerto Budapest vasárnap a Budapest Music Centerben Kurtág Márta és Jeney Zoltán emlékére.

– közölte a zenekar kedden.

A tizenhárom koncerten a közönség több mint negyven művet, köztük hat ősbemutatót és öt magyarországi bemutatót hallhat. A műsor Vivalditól Beethovenen és a kortársakon keresztül a legfiatalabb zeneszerző-generáció műveit sorakoztatja fel.

Kurtág Márta, majd Jeney Zoltán halála az eredetileg meghirdetett műsor továbbmélyítésére, változtatására sarkallta Keller Andrást. Schubert Halál és a lányka mellett a C-dúr vonósnégyes, Beethoven F-dúr vonósnégyese, valamint a kérésére Kurtág György által kiválasztott saját művei egészítik és teljesítik ki az eredetileg tervezett műsort, ekként fog elhangozni Jeney Zoltán Agónia című műve is.

Az ősbemutatók sorában Láng István 4. vonósnégyesének vonószenekari változatát, a tavaly elhunyt Józsa Péter Pál A harmadik csigolya című hat bőgőre írt művét, Jeney Zoltán Flowing-time című vonósnégyesét, Csalog Gábor Öt gyászos zene című új művét, Vidovszky László Filmszakadás – In memoriam Tóth János című művét és a Zeneakadémiáról néhány éve kikerült fiatal komponistákból álló szerzőcsapat 6:3 című alkotását is megismerheti majd a közönség.

A nemzetközi szcéna kortárs zenéje felé nyit a fesztivál öt magyarországi bemutatója Steve Reich, Robert Bachmann, Caroline Shaw és Szeghy Iris műveivel. Két alkotás erejéig a zenekar művészei idézik meg a pannonhalmi Arcus Temporum fesztivál hangulatát, és Budapesten is előadják Takemicu Rain Spell és Vivier Lonely Child című darabjait. A fesztivált Elvis zenéjével zárja Homoky Gábor és az Old Sounds.

Az egész napos zenei program megszakítás nélkül, élőben hallható a fiatalok körében is népszerű New York-i központú The Violin Channel internetes zenei portálon.