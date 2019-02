Különleges Andy Warhol-gyűjtemény jön Magyarországra

A Békéscsabán nyíló tárlaton megtekinthető lesz a pop-art fejedelmének számos személyes tárgya is.

Andy Warhol (1928-1987) műveiből nyílik kiállítás február 20-án Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban. Szarvas Péter, a kiállításnak otthont adó város polgármestere a kiállítás hétfői sajtótájékoztatóján egyedülállónak nevezte a készülő tárlatot, Andó György, a Munkácsy Múzeum igazgatója pedig az évtized kiállításának nevezte a bemutatót.

A kiállítás a szlovákiai Andy Warhol Modern Művészeti Múzeummal együttműködésben valósul meg. Martin Cubjak, a szlovákiai múzeum igazgatója arról szólt, hogy Mezőlaborcon (Medzilaborce) 1991-ben, a világon elsőként alapították a múzeumot.

A ruszin származású művész családja ugyanis még az Osztrák-Magyar Monarchia idején onnan vándorolt ki az Egyesült Államokba.

A múzeum az elmúlt években a világ 44 országában mutatta be gyűjteményét.

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum kiállításán – a világviszonylatban is jelentős gyűjteménnyel rendelkező – Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum gyűjteményéből származó nyolcvan műtárgyat mutatnak be. A művész személyes tárgyai, öltözékei közül is szerepel majd néhány.

A gazdag képzőművészeti anyag jó néhány olyan műtárgyat tartalmaz, amely a korszak szimbólumává vált. Ezek közé tartozik a Marilyn Monroe-t ábrázoló sorozat tíz színvariációban és egy nagyobb önarckép-válogatás is.

A tárlat kuriózuma Andy Warhol keresztelőruhája, amely sok alkotás mellett most először látható Magyarországon

A kiállítás február 20. és május 26. között lesz megtekinthető.