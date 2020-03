Krimiíró pályázatot hirdetett a Prae Kiadó

A pályázókat nem szorítják tematikai határok közé, egyedi történeteket várnak magas színvonalú megvalósításban és nyelvi kidolgozottságban.

A kortárs magyar bűnregényt igyekszik megújítani a Prae Kiadó néhány éve elindított Krimi ma könyvsorozata. A kezdeményezés irodalmi igényű regények, novellák létrejöttét célozza, a jelen társadalmunk kihívásaira reflektáló történetek megszületését szorgalmazza ebben a műfajban. Pár napja nyílt krimipályázatot hirdetett a kiadó, amelyre május közepéig várják a munkákat.

Három éve a Prae Kiadó gondozásában négy regény látott napvilágot: Molnár T. Eszter Szabadesés, Mészöly Ágnes Rókabérc, haláltúra, Cserháti Éva A Sellő titka és Pintér Tibor A harmónia tébolya című munkái.

Ezek a történetek olyan bűneseteket és a hozzájuk kapcsolódó nyomozást dolgoznak fel, amelyek elválaszthatatlanok a kelet-közép-európaiságtól, sajátos társadalmi viszonyainkat fogalmazzák meg, a nagyváros és a vidék jelenségét vetik fel, illetve jelenkori kontextusainkat teszik a cselekmény mozgatójává.

A kiadó az említett négy művet sikersorozatként értékelte, és a széria mintegy folytatásaként pályázatot tett közzé, nem szigorúan kötött tematikai határok közé szorítva, sokkal inkább felszabadító munkavégzésre inspirálva az alkotókat. Egyedi történeteket várnak magas színvonalú megvalósításban és nyelvi kidolgozottságban.

Két kategóriában lehet pályázni május 15-ig: novella és regény műfajokban, a kiírás szerint pedig mind a kettőben több díjazottat is hirdethetnek.

Balogh Endre, a kiadó vezetője a Magyar Nemzet érdeklődésére elmondta, a magyar irodalomnak nem sajátja ez a műfaj, és rendszerint még mindig Rejtő Jenő műveivel azonosítjuk.

– A jelenkori írók között Kondor Vilmost tartom a legerősebb krimiszerzőnek mind a dramaturgiai, történelmi kidolgozottság, de a nyelvi színvonal okán is. A bűnügyi műfajban sok sekélyes színvonalú írás született, amely nem emelkedett a szépirodalom szintjére. Mi ezen is szeretnénk változtatni úgy, hogy felvállaljuk a kelet-közép-európai viszonyainkat, társadalmi kérdéseinket. Miközben a műfajt erősítjük, tudunk támaszkodni más nemzetek globális irodalmi hagyományaira is, például a skandináv krimire, amely nagyon karakteres irány, és jelen van nálunk is. Megannyi alkategóriát találhatunk a műfajon belül – fogalmazott a kiadó vezetője, hozzátéve, hogy Magyarország jellemzően nehezen fogadja be a zsánerirodalmat.

A pályázat az alkotói kreativitást szabadon engedve tágra nyitja a műfaj spektrumát: a kultúrtörténet, történelem, sci-fi vagy bármely krimi műfaja felé nyitott. Az általuk kiadott könyvek közül a Mészöly Ágnes Rókabérc, haláltúra megmutatta, hogy miként lehet egy Agatha Christie (képünkön) típusú dramaturgiába úgy életet lehelni, hogy közben ne féljünk teljesen magyar kontextusba ágyazni a történetet. A történelmi nyomozós regényre Pintér Tibornak A harmónia tébolya lehet jó példa, írásában analógiát fedezhetünk fel Umberto Eco munkái­val. A pályázat költségeit a Prae Kiadó állja.