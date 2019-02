Közeleg a magyar jazzélet csúcseseménye

Fiatal tehetségek megcsillanására, nagykoncertekre, workshopra és mesterkurzusra számítson, ki a tizenkettedik Jazz Showcase-re „merészkedik”.

Februárban három napra ismét a jazzé lesz a főszerep a budapesti Müpában: vidám fesztiválhangulattal, izgalmas szakmai programokkal, feltörekvő fiatal tehetségekkel és a műfaj hazai, illetve külföldi kiválóságaival a színpadon jön a tizenkettedik Jazz Showcase. A tehetségbörze a régióban egyedülálló módon biztosít bemutatkozási lehetőséget a fiatal zenészek számára hazai és nemzetközi szaktekintélyek előtt.

A délutáni koncerteken ezúttal is háromszor három fiatal csapat verseng majd egymással, a fellépők a legkülönbözőbb jazzstílusokban és hangszer-összeállításokban lesznek hallhatók. A produkciókra a hagyomány szerint idén is hazai és nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri szavaz majd, a közönség pedig a helyszínen és online is leadhatja voksát kedvenceire. A szakmai fődíjas, valamint a nézők választottja hamarosan újra zenélhet a Müpában, a Nemzetközi Jazznapon, illetve a Jazz 0820 program keretében.

A seregszemlét február 8-án az Organism zenekar koncertje nyitja, akiknek zenéjére ugyanúgy hatással van a gospel és a blues, mint és a funk, illetve a kortárszene. Őket követi az andalító hangú jazz-énekesnő Szczuka Panka és kvintettjének koncertje, majd az izgalmas hangzásvilágú: post-bopot, a szabad zenét és a hip-hopot különlegesen elegyítő Mordent Quintet.

Az első napot egy igazi nagyágyú zárja: a jelentős nemzetközi sikereket maga mögött tudó Párniczky András nevével fémjelzett Párniczky Quartet lép színpadra, hogy bemutassák legújabb lemezüket, a Bartók Electrifiedot. Mindezt olyan kiváló külföldi vendégművészek társaságában teszik, mint a portugál bőgős, Carlos Bica, akit hazájában az év zenészévé választottak, valamint az ECHO Jazz-díjas dobos, Dejan Terzić.

A Jazz Showcase második napja két szakmai programmal indul: a Mindent a jazzről – Nemzetközi Jazztanulmányi Workshop ingyenes, nyilvános előadásai és a kerekasztal-beszélgetés elsősorban a fiatal jazzmuzsikusok, a szakmabeliek és általában a jazzt szerető közönség érdeklődésére tarthat számot. Ezt követően Living Jazz – Interaktív mesterkurzus fiatal muzsikusoknak címmel Philip Yaeger amerikai jazzmuzsikus, a Jazz Showcase nemzetközi zsűrijének tagja korunk egyik legnagyobb kihívására, a megváltozott piacon való érvényesülés lehetséges módjaira és technikáira kívánja felkészíteni a fiatal jazzmuzsikusokat.

A délutáni tehetségbörze fellépőinek sorát a Nagy Emma Quintet nyitja, akiknek idén megjelenő első albumán helyet kap minden zenekari tag egy-egy saját kompozíciója. Őket követi a Szász Ágnes énekesnő kezdeményezésére létrejött Senga elnevezésű projekt, amely egy újfajta zenei világba varázsolja el a hallgatót, ötvözve a soul, neo-soul, r’n’b, jazz- és groove-elemeket. A Farkas Zsolt Quartet névadója a Snétberger Zenei Tehetségközpont egykori diákja, aki ma már tapasztalt koncertezőnek számít: fellépett Oslóban, Londonban és Tel-Avivban is.

A második nap esti nagykoncertje valódi örömzenélésnek ígérkezik: debütáló lemeze anyagát mutatja be a Solati Music. A formáció életre hívója a nemzetközileg is elismert jazz-zongorista, Tzumo Árpád, aki olyan tehetséges zenésztársakat verbuvált maga köré, mint Pocsai Kriszta, Heilig Tamás és Toni Snétberger. Az est vendégeként pedig hazánk egyik legismertebb gitárművésze, Snétberger Ferenc lép színpadra.

Február 10-én a groove-os, drum and bass- és swing alapú hangzásokkal operáló Varga Tivadar Trió koncertje nyitja a napot, utánuk következik a Varga Dániel Quartet, akik a kortárs modern jazzt ötvözik lírai free hatásokkal, a Bencze Alma Project 4 zenéjében pedig a spontaneitás és a közös improvizatív örömzenélés kerül reflektorfénybe.

A zárónap nagykoncertjén a műfaj egyik meghatározó hazai énekesnője, Karosi Júlia lép színpadra kvartettjével, amellyel főként az ő klasszikus zenéből és a modern jazzből táplálkozó szerzeményeit játsszák.

A zenekar igazi különlegességgel készül az estére, hiszen a New York-i jazzélet egyik legkeresettebb gitárosa, Ben Monder lesz a vendégük. Saját kompozíciói és transzcendentális játéka, összetéveszthetetlen soundja rendkívüli módon illeszkedik a Karosi Júlia Quartet stílusához, így a közönség felejthetetlen élményre számíthat.

Borítókép: Szász Ágnes / Senga