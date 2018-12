Kormányzati támogatással dolgozzák fel Szokolay Sándor zeneszerző hagyatékát

Az eddigi eredmények és a további tervek között szerepel kották digitalizálása és kiadása, koncertek és emlékprogramok szervezése.

Fekete Péter kultúráért felelő államtitkár elmondta, hogy Szokolay Sándor hagyatéka négyszáz művet, írásokat, leveleket, publikációkat, valamint személyes tárgyakat és kéziratokat tartalmaz. Feldolgozását 2018-2019-ben a kormány 100 millió forinttal, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) összesen 10 millió forinttal támogatja.

Tisztesség, hit és bizalom, a magyar nép szolgálatának felvállalása, az igazság kimondásának bátorsága jellemezte Szokolay Sándor pályafutását, aki egyebek mellett számtalan operát, oratórikus művet, verseny- és zenekari darabot, kórusművet és szimfóniát írt – fűzte hozzá.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A sajtótájékoztatón Vashegyi György, az MMA elnöke kiemelte: Szokolay Sándoré a 20. század második felének egyik legjelentősebb magyar zeneszerzői hagyatéka, amelyet a család méltó módon, szakmailag a lehető legmagasabb színvonalon gondoz.

Szokolay Orsolya, a zeneszerző lánya elmondta: a családi vállalkozásként működő Legend Art Zeneműkiadó legfontosabb feladata az összes kiadatlan Szokolay-mű megjelenése. 2018-ban 10 ezer oldalnyi kéziratot digitalizáltak, ötezer oldalnyi kotta átesett az első korrektúrán. 2019-ben további 10 ezer oldal digitalizálását tervezik.

2018-ban gyermek- és nőikari művek, 2019-ben vegyes- és egyneműkari művek kiadását vállalta a kiadó. A ciklusok összesen 200 kórusműből állnak. A kórusművek kiadását a szóló zongoraművek megjelentetése fogja követni. A művek sajtó alá rendezését Legendy László zongoraművész végzi, aki maga is a család tagjaként 10 évig állt szoros munkaviszonyban Szokolay Sándorral – tette hozzá.

Hangsúlyozta: szerepel a család céljai között, hogy olyan felvételek készüljenek, amelyeken neves művészek és fiatal pályakezdő muzsikusok értő és hiteles módon adják elő a zeneszerző műveit. Eddig 70 órányi zenét rögzítettek, mások mellett Ránki Fülöp, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Perényi Miklós, a Szent Efrém Férfikar, a Cantemus Kórus és a Virtuózok felfedezettjei közreműködésével.

2018-ban három korcsoportban hirdették meg a Szokolay Sándor InspirArt ifjúsági zeneszerzői pályázatot, valamint számos könyv-, kotta- és lemezbemutatót rendeztek országszerte. December 9-én, vasárnap a zeneszerzői pályázat díjnyertes műveit a Pesti Vigadó dísztermében mutatják be a Szokolay Sándor halálának ötödik évfordulója alkalmából szervezett emlékkoncerten – mondta el Szokolay Orsolya.

Kitért arra is: a zeneszerző utolsó soproni otthonában található Szokolay-archívum gondozása céljából alapítványt hoztak létre, amelynek feladata a fiatal pályakezdők támogatása is. Az archívum mellett egy látogatható Szokolay-emlékszoba kialakítása is a célok között szerepel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS