Komolyzenei fesztivált rendeznek Szent Gellért tiszteletére

A Szeged-Csanádi Egyházmegye első püspöke, Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódva ismét komolyzenei fesztivált rendeznek szeptemberben Szegeden – tájékoztattak a szervezők.

Kiss-Rigó László püspök úgy fogalmazott, a koncertsorozat célja, hogy olyan komolyzenei eseményre hívja a szegedi, vajdasági, bácskai, bánáti és a honi közönséget, amely kifejezi és erősíti a hit és a művészet határokon átívelő kapcsolatát. A szeptember 21-től 30-ig tartó fesztiválon olyan művek csendülnek fel, amelyek Szeged gazdag zenei életét tovább színesítik, és igazi komolyzenei ritkaságok.

Dél-Korea lesz a vendég

A koncertek különleges hangulatát a szegedi székesegyház egyedülálló akusztikája és a Szegedi Dóm Látogatóközpont családias légköre biztosítja.

A fesztivál, amely ezúttal Magyarország és a Koreai Köztársaság sokoldalú barátságának jegyében zajlik, különleges művészi és kulturális élményt nyújt a zenekedvelő közönség új generációjának is. A rendezvény alaptói missziójuknak tekintik a fiatal hazai tehetségek támogatását, ezért az ifjú művészek szólóban is bemutatkozhatnak, de fellépnek a Szent Gellért Akadémia zenekarának tagjaként is.

A koraszülöttekért gyűjtenek

A fesztiválhoz minden évben kapcsolódik jótékonysági rendezvény. Szeptember 22-én a székesegyházban a Korábban Érkeztem Alapítvány javára ad hangversenyt a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Immár hagyomány, hogy a fesztivál „vendégkoncertjeivel” Szegeden kívül is találkozhatnak a komolyzene kedvelői. Szeptember 25-én Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ad hangversenyt a fesztivál zenekara magyar és koreai szólisták közreműködésével.

A hangversenyek mellett Korea hagyományos és modern művészetét bemutató kiállítás nyílik a fogadalmi templom látogatóközpontjában, ahol szakmai előadások is elhangzanak a tudomány és a zene kapcsolatáról.

Borítókép: A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje a Szent Gellért Nemzetközi Komolyzenei Fesztivál 2012. szeptember 21-i nyitókoncertjén a szegedi Dómban