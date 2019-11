Kik nincsenek ellenünk? – izgalmas könyvbemutató apokaliptikus jövőképpel

Aki követi a mai társadalmi folyamatokat az két egymással ellentétes álláspont ütközését figyelheti meg. Az egyik tábor határozottan állítja, a migrációval, a nemi, nemzeti és a vallási identitás megszüntetési programjával valakiknek az a céljuk, hogy átalakítsák a társadalmat egy rossz irányba, a másik oldal pedig mindezt nevetségesnek tartja, a gender és egyéb másság propagandákat pedig egy jó bulinak tüntetik fel, a migránsok befogadása pedig jótékonykodásnak tekintik.

A két tábor elképesztő hangerővel próbálja meggyőzni azokat, akik erre fogékonyak, sokszor pedig tényleg az az érzése az embernek, hogy érvek helyett inkább a decibel szintje a fontos, ami bizony sokakat elriaszt. Ritka, amikor halk szavú szakértők érvekkel próbálják felhívni a figyelmet olyan tényekre, amit mindenkinek érdemes átgondolnia, tartozzon az bármelyik táborhoz.

Különösen izgalmassá teszi a kérdést, ha két veterán titkosszolgálati szakember világítja meg a mai folyamatok hátterét. Földi László ezredes, az Információs Hivatal volt műveleti igazgatója és Horváth József tábornok, a Polgári Elhárítás és a Katonai Titkosszolgálat volt műveleti főigazgató helyettese pont ilyen ember. Előbbi a kémek titokzatos világának a szakértője, Horváth József pedig – sporthasonlattal élve – az elhárítás fekete öves bajnoka.

A tegnap esti beszélgetés apropóját két könyv szolgáltatta, Földi László Háború címmel összegezte korábbi írásait, Horváth pedig A háború titkos csatái címmel megjelent kötetében próbálja felnyitni azoknak a szemét, akiket komolyan érdekel a hazájuk, nemzetük jövője.

Az érdeklődés pedig nem akármilyen volt a budapesti Polgárok Házában, ahogy ilyenkor szokták mondani, a csillárról is emberek lógtak.

A felvezetés alaphangját moderátorként Szakács Árpád újságíró adta meg, mint mondta: 1918-ban és 1919-ben az internacionalizmus jegyében akartak új embert alkotni. Ezt a munkát akkor is civil szervezetek végezték el, azon dolgoztak, hogy megszüntessék a magyar identitást, a magyar kultúrát, a kereszténységet és elfoglalják az ország vezetését. Ez volt a bolsevizmus, majd Szakács Árpád megemlítette az érintett civil szervezetet is: a szabadkőművesek. Mint mondta: Raffay Ernő több könyvben is publikálta a titkos szervezet dokumentumait, amelyek megtalálhatók a Magyar Országos Levéltárban. Minden ülésükön jegyzőkönyveket készítettek, ezekből egyértelműen kimutatható: a jótékonykodást, a társadalmi munkát csak alibiként használták, fő céljuk a bolsevizmus megvalósítása volt. És máris átugrott a jelenre, mint mondta, ma 2019-ben Soros György civil szervezetei pontosan ugyanolyan célokért küzdenek, mint ami a szabadkőművesek jegyzőkönyveiben le van írva: a nemzetállamok megszüntetése, a kereszténység felszámolása, a közösségek támadása és a társadalom megosztása.

És hát egy újabb globális irányítású hatalomátvétel akciója zajlik – itt már az ezredes és a tábornok vette át a szót, mint mondták, háború van ezt a harcot, – ami jelenkorunk látszólagos békéje közepette zajlik – nem a fegyverekkel vívják, hanem a média segítségével. Soros György civiljei a közvélemény befolyásolásával teremtik meg az iszlám alapú új világot, szüntetik meg a hagyományos nemzetállamokat, próbálják eltüntetni a keresztény értékrendet és kultúrát. Mindketten kiemelték: az ellenség a következő generációba, a legfiatalabbakba fekteti az energiát, ők a legfogékonyabbak az internet nyújtotta új technológiákra is. Az X és az Y generáció sajnos megelégszik azzal, amit „a net” világa kínál neki, pedig ez is a háború része, az internetes portálok frontvonalat jelentenek. Kérdés, hogy mikor jönnek rá arra a fiatalok, hogy egy nagy átverés részesei.

Nem tudunk várni, az ellenség elképesztő előnyben van. A hátország védelmét meg kell teremteni – véli Földi. Mi az identitás? Kik nincsenek ellenünk? Ha ezt a kérdést stratégiailag nem tesszük fel, és politikailag nem értelmezzük, akkor könnyen elveszítheti a 2022-es választást a Fidesz. Ha ez pedig bekövetkezik, akkor több hazai generáción keresztül nem lehet majd gátat szabni az idegen befolyásnak, a migrációnak, és mindannak, ami ezzel jár.

Földi László, a lehetséges európai forgatókönyveket illetően példának hozta fel Laurent Obertone Gerilla című könyvét, ami nemrég jelent meg idehaza is. Ez a kötet a migráció és a balliberális véleménydiktatúra következtében összeomló Franciaország végnapjait mutatja be. Szerinte Nyugat-Európa sok országa már el is veszett, mert évtizedek alatt sem voltak képesek megoldani az integráció problémáját. A most érkező milliók pedig már nem akarnak integrálódni, hanem Európát akarják átalakítani.

A könyvbemutatón rengeteg érdekes példa és eset került terítékre, érdemes megnézni a videót azoknak is, akik kételkednek ezekben. És célszerű alaposan megfontolni az elhangzottakat, hiszen úgy tűnik, ebben a játszmában csak egy dobásunk van, utána örökre kieshetünk a játékból azzal, hogy teljesen megsemmisül Magyarország, oda lesz gyerekeink, unokáink egyelőre biztosnak tűnő jövője. Ez egyáltalán nem riogatás, ez nem politika, hanem maga a valóság – zárták le a beszélgetést a szakértők.