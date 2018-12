Tüntetők zavarták meg Székely Csaba drámájának sepsiszentgyörgyi bemutatóját

Székelyföld egyedüli román nyelvű színháza a román kulturális minisztérium támogatásával Székely Csaba Nu chiar 1918 (Nem kimondottan 1918) című darabjának az ősbemutatójával készült megünnepelni a román centenáriumot.

ahol hazafias énekeket énekeltek, és a színházat bíráló rigmusokat skandáltak.

A csoport szószólója, Mihai Tirnoveanu, a brassói Calea Neamului (Nemzet útja) egyesület vezetője a helyszínre hívott csendőröknek elmondta: Székelyudvarhelyen ünnepelték a nagy román egyesülés centenáriumát, és azért kanyarodtak Sepsiszentgyörgy felé, hogy kifejezzék nemtetszésüket a centenáriumi előadás miatt.

A tiltakozók sérelmezték, hogy a centenárium alkalmából a sepsiszentgyörgyi színház magyar szerző darabját mutatja be, és azt is, hogy az előadás plakátján magyar zászló színei is láthatók.