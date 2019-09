Idén is megrendezik a Herbstgold zenei fesztivált

Idén is megrendezik a kismartoni (Eisenstadt) Esterházy-kastélyban a Herbstgold zenei fesztivált, amelynek tematikája ezúttal a harminc évvel ezelőtti határnyitás nyomán a határok fizikai és filozófiai kérdéseire reflektál – tájékoztatott az Esterházy Magánalapítvány.

A fesztiválon, amelyet szeptember 11. és 22. között rendeznek meg, olyan kérdésekre keresik a választ a zene segítségével, mint hogy

mit váltanak ki a határok az emberek egymás közti viszonyában és azok hogyan hatnak az egyénre.

A felcsendülő klasszikus, dzsessz-, balkáni és roma zenei művek jelentős része Magyarországról és Ausztriából érkezik, abból a két országból, amely évszázadok óta szoros kulturális kapcsolatokat ápol egymással. Mint kiemelték,

az egymást gazdagító hatás az Esterházy hercegek, illetve az általuk támogatott művészek és zenészek példáján is érzékelhető.

A Fesztivál nyitányaként szeptember 11-én a Haydn Filharmónia lép fel, amely Haydn Il distrattóját, Schumann a-moll gordonkaversenyét és Veres Sándor Négy erdélyi táncát adja elő.

Másnap Richard Dünster The Waste Land című darabját, Georges Enescu 3. zenekari szvitjét mutatja be Francesco Piemontesi zongoraművész és a Chamber Orchestra of Europe.

Szeptember 15-én megosztott város mottó alatt egy napig a Jerusalem Chamber Music Festival vendégeskedik Kismartonban, hol két koncertet adnak Robert Holl basszbaritonnal, Kyril Zlotnikov csellistával, Anton Brahovszkij hegedűművésszel, Julija Dejnekia brácsaművésszel, Elena Baskirova zongoraművésszel és a Barenboim-Said Akadémia muzsikusaival. A két koncert csúcspontja a német fogolytáborban Olivier Messiaen által komponált Kvartett az idők végzetére című kamaramű lesz.

Maris Petersen szoprán Világok határán címmel Carl Loewe, Johannes Brahms, Alexander Zemlinsky, Hans Pfitzner, Franz Schreier, Hans Sommer és Edvard Grieg dalait adja elő szeptember 17-én.

Másnap Utazás Európában címmel Kiril Gerstein Schubert-, Haydn-, Brahms-, Liszt- és Bartók-műveket ad elő.

Szeptember 19-én Haydn Orfeusz és Euridiké című művét mutatják be a Haydn Teremben. A koncertszerű előadást Enrico Onofri vezényli.

Először rendeznek szeptember 21-én Accademia Haydn címmel, Thomas Albert vezetésével Haydn közismert és még ismeretlen műveit feldolgozó nyári mesterkurzust. A fiatal résztvevők a vonósnégyes-maraton keretében mutatják be a kurzus eredményeit.

Másnap az Accentus Austria Róka Szabolcs énekmondó közreműködésével a 17. századi Magyarország zenei kultúráját mutatja be, a záró koncerten pedig Haydn Harmóniamiséje mellett Georg Philipp Telemann Les Nations zenekari szvitje csendül fel.

A fesztivál első hétvégéjén, szeptember 14-én és 15-én rendezik a Pan O’Gusto Pannon gasztronómiai fesztivált a kastélyparkban, ahol tradicionális és új ízeket egyaránt meg lehet kóstolni.

Azon a hétvégén a zenei kínálat a dzsessz, a balkáni és roma hangok köré összpontosul Harri Stojka gitárművész, a Café Drechsler Trió, az Oláh Gipsy Beats, Kovács Antal és a Kal Band fellépésével.

A fesztivál keretében szeptember 11-én nyílik az Esterházy-kastélyban Andrea Diefenbach és Ember Sári kiállítása Erődítmény Lobogók Zsilipek címmel, amely október 5-ig lesz látható, szeptember 13-án pedig a Kunstverein szervezésében Ember Sári és Ralo Mayer alkotásaiból nyílik közös kiállítás, amelyet december 8-ig lehet látogatni.