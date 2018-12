Friss albummal jelentkezik a Kormorán

A zenekar alapítója, Koltay Gergely szerint az Új időszámítás című korong sokaknak lelki gyógyír lehet.

Ingyenes koncerten mutatja be új albumát december 21-én a Kormorán. Az eseménnyel és a lemezzel kapcsolatban Koltay Gergely, a Kormorán alapító tagja a Magyar Hírlapnak adott interjút, melyben hangsúlyozta: múlt, hagyomány és tudatos nemzeti érzés nélkül nem lehet jövőt építeni.

A muzsikus a lapnak elmondta: Új időszámítás című albumukkal azt sugallják, hogy változások előtt állunk.

„El kell énekelnünk azokat a gondolatokat, amiket ma érzünk, amiket tovább tudunk adni a jövő generációinak és azoknak a közösségeknek, amelyek eljönnek a koncertjeinkre.

Az új lemezzel azt kívánjuk sugallni, hogy hatalmas fordulópont előtt állunk, és nekünk, magyaroknak nem búslakodni, veszekedni kellene, hanem büszkén, emelt fővel vállalni a történelmi küldetésünket”

– fejtette ki Koltay Gergely.

Elárulta azt is, hogy a lemez a december 21-i koncertre jelenik meg, tizenhárom dalt lesz rajta, és a folk–rock stílusjegyei mellett a klasszikus zenei hangzás is helyet kap a lemezen. A számok témáját tekintve a család, a nemzet és a haza mindig hangsúlyt kap a szövegeiben. „Több mint negyven elképzelt dalból, töredékből kristályosodott ki ez a tizenhárom életérzés, a csak néha vagy eddig ki nem mondott mondatok. Azt gondolom, hogy ez az album a Kormorán elmúlt negyvenkét évének olyan lenyomata lesz, amely sokáig fennmarad majd.

Biztos vagyok abban, hogy ezek a dalok túlélnek minket, és nagyon sok embernek lelki gyógyírt jelentenek”

– szögezte le a zenész.

A lemezbemutató koncerten az új dalok mellett az együttes régebbi sikerszerzeményei is elhangoznak, illetve vendégművészek is fellépnek majd – árulta el a zenekaralapító. „Vendégfellépőink is lesznek, Varga Miklós, valamint két gyermeke, Vivien és Szabolcs, illetve közreműködik a keresztfiam, Szűts Norbert, a gyermekeim közül pedig a két zenész, Kurszán és Sólyom is. Átadjuk a Kormorán Örökös Tagja kitüntetést, és ha jól időzítünk, meglátogatnak minket a betlehemi királyok. Meglepetésekkel és személyes ajándékokkal is készülünk. Békesség lesz és szeretet, amit kívánunk a földön minden jóakaratú embernek” – sorolta Koltay.

Borítókép: A Kormorán zenekar a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban 2016. október 23-án.

MTI Fotó: Krizsán Csaba

