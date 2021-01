Fényes mulatságban lehet részünk áramszünet idején

Az online közvetítés nem pótolja az élő előadást, de legalább van.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Veres 1 Színház online bemutatóra készül és egyáltalán nem siránkoznak a járványhelyzet miatt, sőt úgy érzik, hogy nem szűkült be a színházi élet, hanem ellenkezőleg: új távlatok nyílnak meg előttük. Van is ebben némi igazság, ha jobban belegondolunk. Mert bár Veresegyház Budapesttől nincs messze, nem is kell túlzottan elvetemült színházrajongónak lenni ahhoz, hogy egy-egy különlegesebbnek ígérkező előadásért felkerekedjen, mondjuk, egy kisebb baráti társaság és belevágjon a kalandba. Már csak azért is megérdemlik a figyelmet, mert a színház már megrendezett egy tizenháromezer nézőt megmozgató nyári programsorozatot is, a Mézesvölgyi nyár fesztivált – írja a Magyar Nemzet.

Azt vallják, hogy nem állhatnak meg, mennek előre és megszállottan keresik a lehetőségeket, hogyan tudnak fennmaradni, merre tudnak fejlődni. Őket idézve: „Most egy színháznak a fejlődés egyenlő azzal, miként tud utat találni a közönséghez.”

És bár egyáltalán nincs szó egy nagy színházról, az alkotók és az ott fellépő színművészek között ismert és elismert nevekkel találkozunk, így az ország vezető teátrumaihoz hasonlóan ők is gondolkodás nélkül belevágtak az online színházi közvetítésbe. Ami ugyan nem pótolja az élő színházat – ismét őket idézem –, „de legalább van”. A képernyő nem helyettesíthető be a nézőtérrel, és aki azt mondja, hogy nem hiányzik a taps – legyen az néző vagy előadó –, az nem mond igazat. Viszont, aki megszokta a színházat, annak komoly hiányérzete van, amelyet részben mégiscsak pótolnak az online előadások. Bizonyos szempontból ez egy óriási lehetőség is a vidéki kisebb, illetve kevésbé ismert játszóhelyek számára, mert ezáltal a veresegyházi és a környékbeli törzsközönség is bővülhet, remélhetőleg örömmel fogadja be maga közé az online nézőt, éljen bárhol a világban.

Bezárkózás helyett kitágulhat az életünk.

A hosszú bevezető és önvigasztaló elmélkedés után viszont lássuk a tényleges lehetőséget a felhőtlen szórakozásra. Január 15-től 31-ig érhető el online formában Peter Shaffer Rövidzárlat (Black Comedy) című bohózata, a Veres 1 Színház előadásában. A közleményükből idézek, mert magam sem tudnám jobban megfogalmazni a lényeget: „Váratlan fordulatok, tragikomikus, groteszk helyzetek építik fel a darabot, mely egy rövidzárlat okozta áramszünet alatt játszódik egy szobrász műtermében. És mi, nézők mindent látunk, amit ők nem… A közvetítés kihívása, egyben a darab zseniá­lis trükkje, hogy míg a szereplők az első néhány percben a vaksötétben tapogatóznak, addig a közönség mindvégig »fényesen« mulat.”

Arról, hogy „fényesen” mulassunk, a népes szereplőgárda – Nagy Balázs, Kerekes József, Csonka András, Csáki Edina, Zorgel Enikő, Molnár Gyöngyi, Janik László, Krajnik-Balogh Gábor – gondoskodik Nagy Sándor rendezésében, a Kovács Yvette Alida tervezte vidám jelmezekben és egyhangúnak csöppet sem mondható díszletek között.

Az előadás online premierje január 15-én 19 órától látható, további információk a színház honlapján elérhetők.