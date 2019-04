Felújították az Egri csillagok musicalt

A zeneileg és dramaturgiailag is megújult művet május 26-án, gyereknapon láthatja először a közönség a Budapest Arénában.

A Gárdonyi Géza regényéből készült zenés darab 22 éve járja diadalútját itthon és határainkon túl, eddig ötven helyszínen mutatták be az egyedülálló látványvilágú előadást több mint kétszázezer néző előtt.

„Az Egri csillagok leghangulatosabb helyszíne az egri vár, ahol már közel húsz éve megy a darab különböző változatokban. Idén is lesz augusztus elején több előadás, de izgalmas kihívás elé nézünk a gyermeknapon, amikor a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont a musicalnek” – mondta a Magyar Nemzetnek Várkonyi Mátyás, aki Béres Attilával együtt jegyzi a darabot. Ismertetése szerint egy felújított változat kerül a nézők elé, a szereplők háromnegyede új. Mint mondta, sokkal gördülékenyebb lett a darab és a zene megújulásán is sokat dolgozott.

Izabella királynénak új áriát írtak, Tinódi Lantos Sebestyén pedig Dobó István krónikása lesz; egyébként Gárdonyi Géza is Tinódi Lantos Sebestyén leírását használta annak idején

– mondta Várkonyi Mátyás. Újdonság lesz az is, hogy nagy kivetítővel tudjuk növelni a musical látványvilágát – emelte ki Várkonyi.

A történet az 1552-es egri várostromról szól. Kezdetben azt jósolták, hogy Szolimán szultán seregeinek néhány nap alatt sikerül majd bevenni a várat: Dobó István vezetésével kétezer védő nézett farkasszemet a több tízezres török sereggel, végül azonban a hosszas, sokszor kilátástalannak látszó küzdelem után, harmincnyolc nap elteltével az ostromlók megfutamodtak.

Kevéssé ismert azonban – idézi fel a Magyar Nemzet cikke –, hogy 1569-ben Dobó Istvánt Miksa császár parancsára felségárulás gyanújával letartóztatták. Bizonyítékot nem találtak ellene, mégis nagybetegen is börtönben tartották, és szabadulásának feltételeként hűségnyilatkozat aláírását szabták, amire Dobó sokáig nem volt hajlandó. Joggal gondolta, hogy egész élete szolgált hűségnyilatkozatul.

„A darab arról is szól, hogy a dicsőség irigyeket is szül. A saját korában Dobó István nem kapta meg azt a tisztességet és megbecsülést, amit megérdemelt volna. De ugyanez vonatkozott Bornemissza Gergelyre is. Fontos volt nekünk, hogy a történelmi környezetet is bemutassuk” – hangsúlyozta Várkonyi Mátyás, aki arról is szólt, hogy a történetet egy fantázia-keretjáték fogja össze, Bornemissza Gergő meglátogatja az idős Dobó Istvánt a börtönben, és visszaemlékeznek az egri vár ostromára.

Várkonyi Mátyás szerint nagy hangsúlyt kap a musicalben Bornemissza Gergő is. Szerinte az ő példája arról szól, hogy a győzelemhez a lélek mellett tudásra, leleményre és szerencsére is szükség van, különben nem tudtak volna győzni az óriási túlerő ellen.

A magyar történelem egyik legfényesebb diadaláról szól a darab, amire büszkék lehetünk. A nézőknek a mai napig tanulság, hogy vesztett helyzetből is lehet győzni, soha nem szabad föladni.

Az egri vár megvédésének hatalmas volt a geopolitikai hatása, mert a török nem tudott eljutni Nyugat-Európába, vagyis ez a történet túlmutat egy vár megvédésén, a magyaroknak pedig örök például szolgál – tette hozzá Várkonyi Mátyás.