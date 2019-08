Erdélyben turnézik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes

Ötállomásos erdélyi turnét kezd szerdán a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Kárpátok visszhangja címmel.

A tájékoztató szerint a turnén a Táncrapszódia és a Kalotaszeg című előadásaikat láthatja az erdélyi közönség.

Szerdán Szatmárnémetiben, csütörtökön és pénteken Margittán, vasárnap Brassóban, míg hétfőn Marosvásárhelyen lép fel a hivatásos néptáncegyüttes. Marosvásárhelyen a nagy érdeklődésre való tekintettel ráadás előadást is tartanak.

A nemzeti táncegyüttes sokszínű repertoárja a történelmi táncjátékoktól az autentikus folklórműsorokig, a dramatikus táncszínházi előadásoktól a népi hagyományainkon alapuló mesedarabokig terjed.

A tájékoztató idézi Zsuráfszky Zoltánt, az együttes művészeti vezetőjét, aki elmondta: a Táncrapszódia és a Kalotaszeg című előadásaikkal az est során a magyar nyelvterület legszebb táncait mutatják be, különösen nagy hangsúlyt fektetve az eredeti és stílusos előadásmódra. A Kárpát-medence táncait felvonultató előadásaikkal novemberben is útra kelnek, hogy részt vegyenek egy néptánctalálkozón Székelyudvarhelyen, de ellátogatnak Sepsiszentgyörgyre és Kolozsvárra is, hogy ízelítőt adjanak a magyar néphagyományokból, és tisztelegjenek II. Rákóczi Ferenc emléke előtt – tette hozzá a művészeti vezető.

Borítókép: Részlet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Kalotaszeg című műsorából