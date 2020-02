Első alkalommal díjazták a legjobb fotókönyv szerzőjét

Biró Eszter Töredékek című kötete a kulturális emlékezet és a fénykép viszonyával foglalkozik családi fényképek felhasználásával.

Első alkalommal adták át a Rosti Pál-díjat a legjobbnak ítélt fotókönyv szerzőjének hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM). Az elismerést Biró Eszter vehette át 2014-ben megjelent Töredékek című kötetéért.

Az intézmény tavaly alapította meg a Rosti Pál-díjat, amelyet ezentúl kétévente februárban adnak át a legjobbnak ítélt fotókönyv szerzőjének – hangsúlyozta Varga Benedek, az MNM főigazgatója a hétfői díjátadón.

Az első díjra 2014 és 2019 között megjelent, magyar alkotók által összeállított munkákat jelölt a múzeum által felkért négy szakember: Barta Edit, a Mai Manó Ház kurátora, Gellér Judit, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ kurátora, Istvánkó Bea, az ISBN könyv+galéria művészettörténésze, valamint Fisli Éva, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának történésze.

Mint Lengyel Beatrix, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának igazgatója, a zsűri egyik tagja elmondta, Biró Eszter munkáiban erőteljesen jelen van az archiválási igyekezet, valamint a mai audiovizuális módszerek alkalmazására való törekvés.

Töredékek című munkáját egy leszármazottak nélkül maradt idős nővel folytatott beszélgetései alapján állította össze. Külön egy személyes archívumot épített fel, komplexen tekintve az egész történetre.

Munkája tükre a muzeológusi munkának, de ugyanakkor túl is mutat rajta – mutatott rá indoklásában a zsűri, amelynek tagja volt még E. Csorba Csilla, a Magyar Fotótörténeti Társaság elnöke, Peternák Miklós, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékének vezetője, Sándor Tibor, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteményének osztályvezetője, valamint Varga Benedek.

A díjra Biró Eszter Töredékek című kötete mellett Recept című albumát is jelölték. Jelölést kapott továbbá Bartha Máté 2014-es Common Nature, Klenyánszki Csilla tavaly megjelent Pillars of Home, Vékony Dorottya 2017-es Humanotéka című fotókönyve, valamint a Kovács Kristóf, Sajnos Gergely és Szigeti Árpád szerkesztésében kiadott If I saw that in a gallery I would say, this is art című kötet.

Fisli Éva a díj névadójáról szólva felidézte, hogy Rosti Pál (1830-1874) fotográfus 1859. február végén ajándékozta dél-amerikai fotóalbumát a nemzet múzeumának. Az album nemcsak attól különleges, hogy képei a legkorábbi dél-amerikai felvételek közé tartoznak, hanem azért is, mert tudomásuk szerint ezek voltak az első fényképek a Nemzeti Múzeum gyűjteményében – tette hozzá.

A Rosti Pál-díj győztese pénzjutalomban részesül, kötete pedig bekerül a múzeum fotógyűjteményében. Az intézmény ugyanakkor azt tervezi, hogy a többi jelölt munkáját is megvásárolja.

Borítókép: Biró Eszter, a legjobbnak ítélt, Töredékek című fotókönyv szerzője, miután átvette a Magyar Nemzeti Múzeum idén először odaítélt Rosti Pál-díját a múzeumban 2020. február 24-én.