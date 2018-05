Elindult a zseniális magyar történész honlapja

László Gyula a 20. század egyik kiemelkedő művész-tudós egyénisége, a magyar őstörténet jeles kutatója és többek között a kettős honfoglalás elméletének megalkotója volt. Az ő mindennapjaiba nyújt betekintést az a több mint tízezer oldalnyi digitalizált dokumentum, amely mostantól elérhető az érdeklődők számára.

László Gyula régész, képzőművész a 20. századi magyar tudományos és kulturális élet ikonikus alakja. A jelenleg hazánkban tevékenykedő régésznemzedék lényegében az ő köpönyegéből bújt elő, életműve sokak számára jelent igazodási pontot – olvasható a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, a László Gyula Digitális Archívum elindulását hírül adó cikkben.

A Rubicon összefoglalója szerint a neves történész mások mellett a nagyszentmiklósi kinccsel, a Lehel-kürttel, az ókeresztény leletekkel, a honfoglaló magyarok használati tárgyaival, a Kárpát-medence őskori viszonyaival és az újkori művészeti irányzatok fejlődésével is foglalkozott, sőt, kutatásai nyomán új elméleteket is felállított. Ezek közül a leghíresebb a kettős honfoglalás hipotézise volt, mely szerint Álmos és Árpád népe előtt két évszázaddal már éltek magyarok a Kárpát-medencében, akiknek a jelenlétét többek között a forrásokban található onogur elnevezéssel és a griffes-indás leletanyaggal igyekezett igazolni. A többek között A honfoglaló magyar nép élete című, nagy sikerű könyvet is jegyző régészprofesszor kivételes rajztehetséggel is rendelkezett – tavaly a Vigadóban kiállítást is rendeztek a munkáiból -, ennek egyik látványos eredménye a Hunor és Magyar nyomában című kiadvány, vagy az 50 rajz a honfoglalókról című alkotás.

A László-örökösök (fia: László Zoltán, unokái: Pogány Krisztina és Pogány Csilla), valamint a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója (Fodor Pál) 2015. május 19-én együttműködési szerződést írtak alá László Gyula szerteágazó kapcsolatrendszerét tükröző gazdag kéziratos hagyatékának digitalizálásáról és szakkönyvtárának elektronikus leltárba vételéről. Ennek eredménye a folyamatosan frissülő, bővülő László Gyula Digitális Archívum.

A színes oldalon László Gyula publikációi, levelezései mellett elérhetők lesznek fényképek, filmek, hangfelvételek és képzőművészeti alkotások is.

2015-ben jelent meg a László Gyuláról készült Áldom a teremtőt című portréfilm, mely Jelenczki István rendező munkája.

