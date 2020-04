Díjmentes olvasásra kínálja könyveit a Kálvin Kiadó

A kijárási korlátozás idejére néhány könyvét ingyenesen, online is elérhetővé tette a református egyház könyvkiadója.

Olvass otthon online is! – ezzel a felhívással buzdítja a könyvszeretőket kiadványai olvasására a református Kálvin Kiadó. Honlapján – az egyes kiadványoknál a Lapozzon bele! fülre kattintva – nemcsak belelapozni, hanem a teljes szöveget is el lehet olvasni több könyv esetében is. Találunk közöttük lelkipásztoroknak, családoknak, gyermekeknek vagy éppen az elmélyülni, imádkozni vágyóknak, netalán a kálvini teológia iránt érdeklődőknek szóló kiadványt is.

A kiadó közleménye hozzáteszi, hogy a Biblia is olvasható, sőt akár hallgatható is digitális formában a bibliajarat.hu oldalon.