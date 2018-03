Brüsszelben lép fel a Magyar Rádió Énekkara

Az együttes Európa egyik legrangosabb koncerttermében tart előadást.

A Magyar Rádió Énekkara Alekszandr Szkrjabin orosz zeneszerző, zongoraművész (1871-1915) Mysterium című művét fogja előadni a belga nemzeti zenekarral, Sztanyiszlav Kocsanovszkij vezényletével. A dirigens Oroszország egyik legtehetségesebb fiatal karmesterének számít, rendszeresen fellép neves együttesekkel – olvasható a közleményben.

A koncert programján szereplő Szkrjabin-kompozíció nemcsak Magyarországon, de Európa-szerte is szinte teljesen ismeretlen darab, amely a szerző életében torzóként maradt fenn. Szkrjabin 1903-ban kezdte írni a művet, de nem fejezte be 1915-ben bekövetkezett haláláig. Végül egy másik orosz komponista, Alekszandr Nemtin (1936-1999) fejezte be a darabot.

A nagyszabású monumentális alkotás minden előadó számára rendkívüli kihívást jelent.

Az, hogy a Magyar Rádió Énekkara mutathatja be a művet Brüsszelben, azt is jelképezi, hogy a kórust Európa egyik legkiválóbb együtteseként tartják számon

– olvasható a közleményben.

A belga nemzeti zenekar és a Magyar Rádió Énekkara mellett az esten közreműködik Nagyezsda Gulickaja szoprán és Alekszandr Gindin (zongora).